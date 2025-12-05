Başakşehir'de feci kaza! 2 kişi öldü 5 yaralı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.
BAŞAKŞEHİR'DE FECİ KAZA
Saat 20.50 sıralarında Başak Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri aynı istikamette ilerleyen 2 araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Ters istikametten gelen hafif ticari araca çarpan beton mikseri devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Polis ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin öldüğü kazada 5 kişi yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipler, yararlıları sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak:DHA