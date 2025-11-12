Sağlık alanında reklamlar için yeni düzenleme

Sağlık alanında reklamlar için yeni düzenleme
Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, sağlık turizmi tanıtımları için özel kurallar getirilirken, sosyal medyada yanıltıcı içerik ve hasta yorumlarıyla reklam yapılması yasaklandı.

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Türkiye'nin sağlık turizmindeki küresel konumunu güçlendirmek amacıyla uluslararası tanıtımlara yönelik özel hükümler içeriyor.

ULUSLARARASI TANITIMLAR İÇİN AYRI PLATFORM

Yurt dışına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, Türkçe hariç diğer dillerde ve ayrı bir platform üzerinden yürütülebilecek. Sponsorlu tanıtımlara bu platformda izin verilecek. Türkiye'de uygulama izni bulunmayan tıbbi işlem ve tedavi yöntemlerinin tanıtımı yapılamayacak.

Özel hastanede 180 sağlıkçı işten çıkartıldı!Özel hastanede 180 sağlıkçı işten çıkartıldı!

SOSYAL MEDYADA 'BİLGİLENDİRME' SINIRI

Türkiye'deki sağlık tesisleri ve hekimler, sosyal medya ve dijital platformlarda sadece 'bilgilendirme' amacı taşıyan paylaşımlar yapabilecek. Ücretli veya sponsorlu içerik paylaşımı yasaklandı. Yanıltıcı görsel ve makyajlı fotoğrafların kullanılamayacağı düzenlemede, öncesi-sonrası görsellerinin aynı teknik şartlarda ve tarihleri belirtilerek paylaşılması zorunlu hale getirildi.

MHRS adıyla dolandırıcılık! Sağlık Bakanlığından suç duyurusuMHRS adıyla dolandırıcılık! Sağlık Bakanlığından suç duyurusu

HASTA ONAYI GEREKLİ OLACAK

Hasta görsellerinin kullanımı için yazılı veya elektronik onay alınması ve Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uygun hareket edilmesi şartı getirildi. Hasta yorumları, memnuniyet ifadeleri veya teşekkür mesajları üzerinden tanıtım yapılması kesinlikle yasaklandı. Tanıtım faaliyetlerinde etik sınırlar korunacak ve hastanın açık rızası esas alınacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

