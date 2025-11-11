Özel hastanede 180 sağlıkçı işten çıkartıldı!

İstanbul Beyoğlu'nda Şafak Grubu'na ait Özel Okmeydanı Hastanesi depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Kapatma kararıyla birlikte yaklaşık 180 sağlık emekçisi ücretsiz izne çıkarıldı.

Uzun süredir maaşlarını alamadıklarını belirten yüzlerce sağlık emekçisi hastane önünde pazartesi günü eyleme başladı.

BİR ANDA İŞTEN ÇIKARILAN SAĞLIKÇILAR HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Eylemlerin ikinci gününde Özel Okmeydanı Hastanesi çalışanları, hastane önünde basın açıklaması yaptı.

Görüntü: Fatoş Erdoğan

Şık Makas işçileri direnişi Ankara'ya taşıdı: Haklarımızı alana kadar buradayız

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın haberine göre; basın açıklamasını hastane çalışanı ve işyeri temsilcisi Uğur Balık okudu.

“Hastanemizde, yakın dönemde hastane yönetimi tarafından başta maaş ödemeleri ve fazla mesai ücretleri olmak üzere birçok hakkımız yaklaşık 8 aydır gecikmeli, 2-3 ay geriden ödenerek sürdürülmektedir. Bu süreçte hastane çalışanları ciddi ekonomik mağduriyet yaşamasına rağmen, özveriyle ve iyi niyetle, Şafak Grubu yönetimi ve hastane sorumlusu Can Öztürk’ün ‘düzelme ve iyileşme’ yönündeki söz ve taahhütlerine güvenerek çalışmalarına devam etmiştir" diyen Balık açıklamasında şunlara yer verdi: