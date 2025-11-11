Özel hastanede 180 sağlıkçı işten çıkartıldı!

Özel hastanede 180 sağlıkçı işten çıkartıldı!
Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu'ndaki Özel Okmeydanı Hastanesi'nin deprem gerekçesiyle kapatılmasıyla yaklaşık 180 sağlıkçı ücretsiz izne çıkarıldı. Aylardır maaş alamayan sağlık emekçileri hastane önünde eylem yaparak duruma tepki gösterdi.

İstanbul Beyoğlu'nda Şafak Grubu'na ait Özel Okmeydanı Hastanesi depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Kapatma kararıyla birlikte yaklaşık 180 sağlık emekçisi ücretsiz izne çıkarıldı.

Uzun süredir maaşlarını alamadıklarını belirten yüzlerce sağlık emekçisi hastane önünde pazartesi günü eyleme başladı.

BİR ANDA İŞTEN ÇIKARILAN SAĞLIKÇILAR HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Eylemlerin ikinci gününde Özel Okmeydanı Hastanesi çalışanları, hastane önünde basın açıklaması yaptı.

klj.jpg
Görüntü: Fatoş Erdoğan

Şık Makas işçileri direnişi Ankara'ya taşıdı: Haklarımızı alana kadar buradayızŞık Makas işçileri direnişi Ankara'ya taşıdı: Haklarımızı alana kadar buradayız

Gazeteci Fatoş Erdoğan'ın haberine göre; basın açıklamasını hastane çalışanı ve işyeri temsilcisi Uğur Balık okudu.

“Hastanemizde, yakın dönemde hastane yönetimi tarafından başta maaş ödemeleri ve fazla mesai ücretleri olmak üzere birçok hakkımız yaklaşık 8 aydır gecikmeli, 2-3 ay geriden ödenerek sürdürülmektedir. Bu süreçte hastane çalışanları ciddi ekonomik mağduriyet yaşamasına rağmen, özveriyle ve iyi niyetle, Şafak Grubu yönetimi ve hastane sorumlusu Can Öztürk’ün ‘düzelme ve iyileşme’ yönündeki söz ve taahhütlerine güvenerek çalışmalarına devam etmiştir" diyen Balık açıklamasında şunlara yer verdi:

  • "Gelinen aşamada ise, 10 Kasım 2025 tarihinde saat 15.00-16.00 sıralarında, sorumlu müdür tarafından teknik ekibin yaptığı tavan beton çekimleri ve sıva dökümleri gerekçe gösterilerek, hastane müdürü personelle kısa bir toplantı yapmış ve hastane yönetimi ile Şafak Grubu’nun izlediği bu görüntüler sonrasında hastane faaliyetlerinin durdurulduğunu, personele ise 2-3 ay ücretsiz izin önerildiğini iletmiştir."
  • "Mevcut durum, resmi bir kurum tarafından incelenmeden, bilirkişi ya da uzman görüşü alınmadan sadece hastane yönetiminin bireysel kararıyla alınmış olup çalışanlar tarafından kaygıyla karşılanmıştır. Hastane çalışanları ve sağlık personeli olarak bizler, biriken maaşlarımızın ödeneceğine dair hastane yönetiminin taahhüdü olmasına rağmen, asıl önemli olan uzun yıllara dayanan özlük haklarımız, kıdem tazminatlarımız ve sosyal haklarımızın ödenip ödenmeyeceği konusunda belirsizlik yaşadığımızı belirtmek isteriz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

