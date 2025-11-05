Şık Makas işçileri direnişi Ankara'ya taşıdı: Haklarımızı alana kadar buradayız

Tokat'taki CRS Şık Makas Tekstil fabrikasından haklarını alamadan işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, eylemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne taşıyarak seslerini duyurmaya çalıştı. Devlet teşvikleriyle kurulan fabrikada yıllarca asgari ücrete çalıştırıldıklarını, son üç aydır maaş alamadıklarını ve tazminatlarının gasp edildiğini söyleyen işçiler, Bakanlığa "Patronlara karşı bir yaptırımınız olacak mı?" diye sordu ve somut adımlar atılana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ilan etti.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (Birtek-Sen), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Sosyal-İş Sendikası, Emek Partisi (EMEP) ve Sol Parti temsilcilerinin de destek verdiği eylemde işçiler, "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "İşçi gençlik el ele mücadeleye", "Direne direne kazanacağız", "Zafer, direnen emekçinin olacak", "Şık makas işçisi direnişin simgesi", "İş, ekmek yoksa barış da yok" sloganları attı. İşçi temsilcisi Buse Kara tarafından hazırlanan basın açıklaması okundu.

Şık Makas'taki işçi kıyımı Meclis gündeminde

Kara, konuşmasına, "Tokat OSB'deki Şık Makas Fabrikası'nda senelerce ter döktükten sonra hakları yenerek kapı önüne konan binlerce işçi ve ailesi adına konuşuyoruz. Sesimizi pek çok yerde duyurduk. Fabrika içinde, fabrika önünde, Tokat kent meydanlarında, sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda. Hatta karakolda ve Adalet Sarayı'nda. Ancak sesimiz ya yetkililer tarafından duyulmadı ya da duymazdan gelindi. O yüzden Şık Makas Fabrikası'nda yaşanan sorunları, bu sorunlarda en az patron kadar sorumluluğu olan Çalışma Bakanlığı ile de görüşmeye geldik" diyerek başladı.

"DEVLET TEŞVİKLERİ VE SIRTIMIZDAN KAZANILAN PARALARLA MISIR'A FABRİKA KURDU"

Yaşadıkları sorunları ve taleplerini içeren bir dilekçeyi bakanlığa ilettiklerini belirten Kara, fabrikanın işçilerden kesilen vergilerin teşvik adı altında patrona aktarılmasıyla neredeyse sıfır maliyetle kurulduğunu ve yıllarca devlet desteğiyle üretimin bedavaya getirildiğini savundu. Kara, süreci şöyle anlattı:

"Tokat’ta bizi on sene boyunca asgari ücrete hiçbir sosyal hakkımız olmadan çalıştırdı. Her sene ihracatını katlayarak arttırdı. Her sene milyarlarca liralık kar elde etti. Devletten aldığı teşvikler ve bizim sırtımızdan kazandığı paraları farklı sektörlere, hatta farklı ülkelere yatırdı. On senenin sonunda bize ‘Farklı şehirlerde elektrik santralleri açıyoruz. Mısır'a fabrika kuruyoruz. Bu yüzden nakit yok. Maaşlarınız yatmayacak’ dediler."

"HAKKIMIZI İSTEYİNCE KODLARLA İŞTEN ATILDIK"

Son iki yılda 2 binden fazla işçinin tazminatsız işten atıldığını veya ayrılmaya zorlandığını belirten Kara, "İki sene önce 3 bin çalışan olan sayısı şu an 700’e kadar düştü. Aylarca maaşlarımız geç yattı ve üç aydır maaşlarımız ödenmiyor. Buna ses çıkardığımız, çalıştığımızın karşılığını istediğimiz, aylıklarımızın yatmasını talep ettiğimiz için bizi çeşitli kodları kullanarak işten attı. Aylıklarımıza el koyduğu yetmiyormuş gibi şimdi işsizlik maaşımızı ve tazminatımızı da gasbetmeye çalışıyor" dedi. Kara, bu süreçte fabrikada yetkili olan Öz İplik-İş Sendikası'nın da kendilerine destek olmak yerine patronla iş birliği yaptığını ve aynı durumun patronun Tekirdağ Çorlu'daki fabrikasında da yaşandığını, binden fazla işçinin haklarının gasp edilerek işten atıldığını iddia etti. Ayrıca, işçileri arabulucuda anlaşmaya zorlayan patronun, anlaşmaya göre ödemesi gereken tazminatı da hala ödemediğini belirtti.

Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NA YÖNELTİLEN SORULAR

Kara, konuşmasının devamında Çalışma Bakanlığı'na şu soruları yöneltti:

"Patron makine, arazi, sigorta primi destekleriyle, vergi aflarıyla, teşviklerle fabrikasını kurdu. Bu bizden kesilen vergilerin patronlara aktarılmasıyla gerçekleşti. Bu destekleri bir tane patron gelsin, bir kentte yaşayan binlerce emekçiyi açlık ücretine çalıştırsın, teşvik süresi dolduğunda binlerce işçiyi ve onların ailesini, işçilerin borçlu olduğu esnafı, ev sahibini mağdur etsin, işçilerin haklarını cebine atsın, Türkiye'de kazandığı parayı Mısır'a götürüp oraya yatırım yapsın diye mi verdiniz? Patron ‘param yok’ diyor ama Şık Makas Fabrikası 2023’te 4,5 milyar liralık, 2024’te 6 milyar liralık ihracat yaptı. Buna rağmen alacaklarımızı vermiyor. Resmen paramıza çöküyor. Bunun karşısında patrona herhangi bir yaptırımda bulunmayı, harekete geçmeyi düşünüyor musunuz? Bu fabrikada işçiler tuvalete gittiğinde patron kapıları yumruklayarak ‘dışarı çıkın lan’ diye bağırıyor. Bu fabrikada fazla mesaiye zorlama, hasta olup hastaneye giden işçilere tutanak tutma, tehdit, hakaret, fiziksel şiddet, taciz... Aklınıza gelebilecek her türlü zorbalık uygulanıyor. Çalışma yaşamını işçilere zehir eden bu uygulamalara dair soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? Patronların işçilere karşı düşmanca tutumunda patronlarla aynı safta yer alan, işçilere iftira atan, yasal haklarını kullanmasını engelleyen, psikolojik ve fiziki saldırıda bulunan Öz İplik-İş gibi sözde işçi sendikaları için herhangi bir yaptırımınız olacak mı?"

"MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kara, yaşadıkları sorunların sadece Şık Makas'a özgü olmadığını, Türkiye'nin dört bir yanındaki tekstil işçilerinin benzer hak gasplarıyla karşılaştığını belirterek, "Bu sorunların bu kadar yaygın şekilde yaşanmasında başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere yetkililerin büyük sorumluluğu bulunmakta. Bu sorunlar karşısında Çalışma Bakanlığı ve yetkililer harekete geçmeden, somut adımlar atmadan mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu sorunları yaşayan farklı fabrikalardan, farklı şehirlerden işçilerle birleşerek mücadelemizi büyüteceğiz” dedi.

İŞÇİLER VE SENDİKALARDAN DESTEK AÇIKLAMALARI

Şık Makas’ta 8 yıldır çalışan bir kadın işçi de, “Yıllardır orada emek veriyoruz biz. Çocuklarımıza, evimize para götürüyoruz. Biz kimseden para istemiyoruz. Biz çalıştığımız emeğimizin hakkını istiyoruz. Tazminatlarımızı istiyoruz. Üç çocuk annesiyim. Çocuklarımıza ekmek götürmek zorundayız. Üç aydır bizlerin evine maaş girmiyor. En azından bunu düşünmeleri gerekir. Bizi görmelerini istiyoruz” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

İşçilere destek için eyleme katılan SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara ise şöyle konuştu:

“Bu ülkenin onurlu işçileri var. Aylardır hakları için, gelecekleri için, emekleri için mücadele eden işçiler var. Bizler de tabii ki KESK olarak bu direnen işçilerin her zaman yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. İşçiler, emekçiler hakları için direnecekler. Haklarını savunan, birlikte mücadele ettikleri sendikaya üye olacaklar tabii ki. Tabii ki Şık Makas işçileri de Birtek-Sen’e üye olacaklar. Çünkü sarı sendikalar, işçilerin haklarını korumaktan öte patronlarla kol kola girerek işte Tokat'ta yaşanan bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdiler."