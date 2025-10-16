Şık Makas'taki işçi kıyımı Meclis gündeminde

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'ndeki CRS Şık Makas Tekstil Fabrikası'nda yaklaşık bin 300 kişi, 3 aydır ödenmeyen maaşlarını talep ettiği gerekçesiyle "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış" anlamına gelen 22 kodu ile işten çıkarıldı.

İşçilerin fabrika önünde direnişi sürerken, söz konusu işçi kıyımını EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM Genel Kurulu'na taşıdı.

"Şık Makas, emek düşmanı düzenin markasıdır" diyen Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösterdi.

Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz

ŞIK MAKAS'TAKİ İŞÇİ KIYIMI MECLİS GÜNDEMİNDE

AKP iktidarını sorumluluktan kaçmakla eleştiren Karaca, "Kâr rekoru kırıp vergi ödemeyen bu şirket ücretleri ödemezken, sendika seçme hakkını engellerken, işten kaçınma hakkını kullanan işçileri cezalandırırken ve kodla tazminatsız işten atarken seyrediyorsunuz. Siz de en az Şık Makas patronu kadar suçlusunuz, sorumlusunuz" diyerek TBMM Genel Kurulu'nda şu ifadeleri kullandı:

"Tokat’ta Şık Makas / Cross Tekstil fabrikasında yaşananlar, Türkiye işçi sınıfına bugün hangi koşulların reva gösterildiğini açıkça ortaya seriyor. Bir yılı aşkın süredir bin işçi, alın terinin karşılığını alamıyor."

"Patron rekor kârlar açıklarken, işçiler borç içinde, çocuklarının sütünü bile hesaplayarak yaşamaya mahkum edildiler. İşçiler, yasaların tanıdığı haklarını kullanıp iş bırakıyor; ama patron, vali, yandaş sendika el ele vererek işçilerin en temel haklarını ayaklar altına alıyor."

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca

"TAZMİNATSIZ İŞTEN ATILAN YÜZLERCE İŞÇİ AÇLIKLA TERBİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Yüzlerce işçinin Kod-22 ile tazminatsız işten çıkarıldığını vurgulayan Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kod-22 ile tazminatsız işten atılan yüzlerce işçi açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor. Üstelik bu patron devletten teşvik alıyor, vergi muafiyetinden yararlanıyor, korunuyor, kollanıyor. Şık Makas, emek düşmanı düzenin markasıdır."

"ŞIK MAKAS PATRONU KADAR SUÇLUSUNUZ, SORUMLUSUNUZ"

“Bakan da patron kadar sorumludur" ifadeleriyle Bakan Vedat Işıkhan'a seslenen Karaca sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: