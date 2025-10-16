Şık Makas'taki işçi kıyımı Meclis gündeminde

Yayınlanma:
Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CRS Şık Makas Tekstil Fabrikası'nda yaklaşık bin 300 işçinin maaşlarının ödenmesini talep ettikleri gerekçesiyle işten atılması TBMM gündemine taşındı. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a seslenerek "Siz de en az Şık Makas patronu kadar suçlusunuz, sorumlusunuz" dedi.

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'ndeki CRS Şık Makas Tekstil Fabrikası'nda yaklaşık bin 300 kişi, 3 aydır ödenmeyen maaşlarını talep ettiği gerekçesiyle "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış" anlamına gelen 22 kodu ile işten çıkarıldı.

İşçilerin fabrika önünde direnişi sürerken, söz konusu işçi kıyımını EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM Genel Kurulu'na taşıdı.

"Şık Makas, emek düşmanı düzenin markasıdır" diyen Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösterdi.

Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: DireneceğizTokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz

ŞIK MAKAS'TAKİ İŞÇİ KIYIMI MECLİS GÜNDEMİNDE

AKP iktidarını sorumluluktan kaçmakla eleştiren Karaca, "Kâr rekoru kırıp vergi ödemeyen bu şirket ücretleri ödemezken, sendika seçme hakkını engellerken, işten kaçınma hakkını kullanan işçileri cezalandırırken ve kodla tazminatsız işten atarken seyrediyorsunuz. Siz de en az Şık Makas patronu kadar suçlusunuz, sorumlusunuz" diyerek TBMM Genel Kurulu'nda şu ifadeleri kullandı:

  • "Tokat’ta Şık Makas / Cross Tekstil fabrikasında yaşananlar, Türkiye işçi sınıfına bugün hangi koşulların reva gösterildiğini açıkça ortaya seriyor. Bir yılı aşkın süredir bin işçi, alın terinin karşılığını alamıyor."
  • "Patron rekor kârlar açıklarken, işçiler borç içinde, çocuklarının sütünü bile hesaplayarak yaşamaya mahkum edildiler. İşçiler, yasaların tanıdığı haklarını kullanıp iş bırakıyor; ama patron, vali, yandaş sendika el ele vererek işçilerin en temel haklarını ayaklar altına alıyor."
sevda-karaca0.jpg
EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca

"TAZMİNATSIZ İŞTEN ATILAN YÜZLERCE İŞÇİ AÇLIKLA TERBİYE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Yüzlerce işçinin Kod-22 ile tazminatsız işten çıkarıldığını vurgulayan Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Kod-22 ile tazminatsız işten atılan yüzlerce işçi açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor. Üstelik bu patron devletten teşvik alıyor, vergi muafiyetinden yararlanıyor, korunuyor, kollanıyor. Şık Makas, emek düşmanı düzenin markasıdır."

"ŞIK MAKAS PATRONU KADAR SUÇLUSUNUZ, SORUMLUSUNUZ"

“Bakan da patron kadar sorumludur" ifadeleriyle Bakan Vedat Işıkhan'a seslenen Karaca sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

  • "Kâr rekoru kırıp vergi ödemeyen bu şirket ücretleri ödemezken, sendika seçme hakkını engellerken, işten kaçınma hakkını kullanan işçileri cezalandırırken ve kodla tazminatsız işten atarken seyrediyorsunuz. Siz de en az Şık Makas patronu kadar suçlusunuz, sorumlusunuz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
Türkiye
Okul bahçesinde tabancayla oynarken Duru'nun ölümüne neden olmuştu: Davada yeni gelişme!
Okul bahçesinde tabancayla oynarken Duru'nun ölümüne neden olmuştu: Davada yeni gelişme!
"Eğitimde tasarruf olmaz" diyerek bakanlığa yürüyen öğrenciler hakkında karar
"Eğitimde tasarruf olmaz" diyerek bakanlığa yürüyen öğrenciler hakkında karar