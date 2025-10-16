Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz

Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren CRS Şık Makas Tekstil Fabrikası’nda yaklaşık bin 300 işçi, ödenmeyen maaşlarını talep ettikleri gerekçesiyle “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış” anlamına gelen 22 kodu ile işten çıkarıldı. Direnişin 9. gününde işçiler, “Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz” mesajı verdi.

AYLIK MAAŞLAR ÖDENMEDİ, İŞÇİLER 22 KODUYLA KOVULDU

Fabrika çalışanları, son aylarda maaşlarının düzensiz ve eksik yatırıldığını, son üç aydır ise hiç ödeme yapılmadığını anlattı.

İşten çıkarılan Handan Kılıç, “İki aydır maaşlarımızı vermediler. Ayın ortasında yatırdıkları 4 bin TL kiramıza mı gıdamıza mı yetecek?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir başka işçi ise 8 aydır kesintili maaş aldıklarını, son 3 aydır ise hiç ödeme yapılmadığını belirtti.

Bahar Baysal, 21 aydır haklarını alamadıklarını, 8 Ekim’de eylem yaptıkları sırada toplu olarak işten çıkarıldıklarını söyledi:

“Eylem yaptığımız için ‘çalışmadığınız gerekçesiyle 22 koduyla işten çıkarıldınız’ mesajı geldi.”

22 kodu nedeniyle işçilerin tazminat ve işsizlik maaşı haklarından mahrum bırakıldığı belirtildi.

“ENGELLİ OLARAK 22. MADDEDEN KOVULAMAM”

Fabrikada 8 yıldır çalışan engelli işçi Arzu Taşkın, “Ben engelli olarak 22’nci maddeden kovulamam” diyerek hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

İşçiler, eski sendikaları Öz İplik-İş’in kendilerine sahip çıkmadığını, aksine baskı yaptığını ileri sürdü.

AVUKAT: “MAAŞLAR, BES PRİMLERİ VE PROMOSYONLAR ÖDENMEDİ”

ANKA'ya konuşan işçilerin avukatı İmran Aygün, bir yılı aşkın süredir düzensiz maaş ödemeleri olduğunu belirtti.

Aygün, “İşçiler 70 günü aşkın süredir ücret alamadı. Maaşlardan kesilen BES primleri 5-6 aydır yatırılmadı, banka promosyonları ise 10 yıldır dağıtılmadı” dedi.

Aygün ayrıca, işçilerin mevcut sendikadan istifa ederek BİRTEK-SEN’e geçtiğini ve mücadelenin bu sendika öncülüğünde sürdüğünü aktardı.

“SADAKA DEĞİL, HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

İşçiler, mücadelelerinin yalnızca maaşlarını değil, onurlarını da korumak için olduğunu vurguladı.

Sefa Taştan, “Tokat halkıyız, üretmeyi severiz ama hakkımız gasp edilirse sessiz kalmayız. Bu direniş sonuna kadar sürecek” dedi.

Fidan Karaca, “İki yıldır bedavaya çalıştık. Tazminatımızı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sultan Çınar ise, “Biz hırsızlık yapmıyoruz, sadaka istemiyoruz. Emekçiyiz, hakkımızı istiyoruz.” diyerek tepkisini dile getirdi.

İşçiler, haklarını duyurmak için cumartesi günü şehir merkezinde yürüyüş yapacaklarını açıkladı.