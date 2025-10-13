Tokat'ta işçiler direniyor: Türkiye'nin en iyileri arasında ama işçilere aylardır maaş vermiyor!

Tokat’ta bulunan Şık Makas’a ait Crs Kot Fabrikası’nda çalışan işçiler, iki buçuk aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle 8 Ekim'de iş bıraktı. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan firmaya bağlı fabrikada, 800’ün üzerinde işçi 6 gündür direnişte. İşçiler, daha önce de 10 Ocak 2025’te benzer gerekçeyle eylem yapmış, maaşların düzensiz ödenmesine tepki göstermişti.

İşçilerin yaşadıkları sorunların ardından fabrikada çalışma yaparak örgütlenmeye başlayan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen direniş alanından açıklama yaptı.

Türkmen, Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’nın işçilerin taleplerini görmezden geldiğini ve şimdiyse işçilerin kendilerinde örgütlenmesi sonrasında işçilere baskı yapıldığını söyledi.

BİRTEK SEN: KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Türkmen, işçilerin iki buçuk aydır maaş alamadıklarını ve bu nedenle yasal haklarını kullanarak iş bıraktıklarını aktardı. Türkmen, sadece Tokat'ta değil tüm Türkiye'de tekstil sektöründe daralma yaşandığını ancak bu krizin patronlar tarafından fırsata çevrildiğini söyledi.

Kriz fırsatçılığının işçilerin haklarında kayba neden olduğunu ifade eden Türkmen, Tokat'taki işçi direnişinin bu anlamda başarı ile sonuçlanmasının önemli olduğuna dikkati çekti. Türkmen, Tokat'ta elde edilecek kazanımın tüm Türkiye'de benzer sorunlar yaşayan tekstil işçileri için yol açıcı olacağını vurguladı.

"ÖZ-İPLİK DİRENİŞİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR"

BİRTEK-SEN'de örgütlendiğini anlatan bir işçi "İçeri giren bütün arkadaşlarımızı şimdi Öz-İplik'e üye yapmak istiyorlar. Bizi bölmeye çalışıyorlar. Yıllardır sesimizi duyuramadığımız Öz-İplik, BİRTEK-SEN'in geldiğini duyunca başka illerden de tüm kadroları ile direnişimizi engellemeye çalışıyor" diye konuştu.

Bir başka işçi de haklarını aradıklarını söyleyerek "Biz hakkımızı istiyoruz, işçiyiz emektarız, zayıfız ama hırsız değiliz. Çalmıyoruz çırpmıyoruz emeğimizin hakkını istiyoruz" dedi.

Direnişlerinde kararlı olduklarını kaydeden işçi, "Yağmur da çamur da olsa gerekirse çadır kurup direneceğiz, hakkımızı alacağız. " dedi.

VALİLİK EYLEM YASAĞI GETİRMİŞTİ

İşçilerin eylemini duyurmasının hemen ardından Tokat Valiliği, kentte üç gün süreyle eylem yasağı ilan etti. Karar, işçiler tarafından “hak arama özgürlüğünün kısıtlanması” olarak değerlendirilirken, fabrika önünde nöbet tutan işçiler eylemlerini sürdürme kararı aldı.

SENDİKADAN TOKAT HALKINA ÇAĞRI

Öte yandan BİRTEK-SEN sosyal medyadan yaptığı açıklamada işçilerin taleplerini şöyle aktardı: