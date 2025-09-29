Hatay'da maaşlarını alamayan işçiler vince çıktı! Yüzlerce metre yüksekten isyan ettiler

6 Şubat 2023 depremlerinin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay'da deprem konutları inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır ücretlerini alamamalarına isyan etti.

Antakya ilçesindeki şantiyede çalışan vinç operatörleri vince çıkarak eylem düzenledi.

DEPREM KONUTLARINDA MAAŞLARINI ALAMAYAN İŞÇİLER İSYAN ETTİ

Hatay'da yıllardır devam eden deprem konutları şantiyesinde çalışan vinç operatörleri, ücretlerinin işveren tarafından verilmediğini belirtti.

Sabrı taşan çok sayıda işçi, vincin bomuna çıkarak harekete geçti.

YÜZLERCE METRE YÜKSEKLİKTEN TEPKİ GÖSTERDİLER

Yüzlerce metre yükseklikte duruma isyan eden işçiler arasındaki bir vinç operatörü, 3 aydır maaşlarını vermeyen taşeron firma yetkilieri tarafından tehdit edildiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Arkadaşlar şu anda Hatay Antakya'dayız. Ana firma Ensa, taşeron firma Elçi, Elçi inşaat, Muşlu, 3 aydır arkadaşlarım ve benim paramızı ödemediler. Artı iftira atıyorlar. Şimdi yukarıdayız paramızı almak için arkadaşlarımızla beraber. Paramızı almaya geldik. Şimdi yukarı çıkmışlar. Küfür ediyorlar ve bir de tehdit ediyorlar."

İşçielerin eylemine destek veren İnşaat İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Ücret haktır gasp edilemez" denildi.