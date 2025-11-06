Ressam Ahmet Güneştekin'den 'bulaşık' yorumu: Bir dostun evi

Gazeteci Ruşen Çakır, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İBB'ye yönelik soruşturması kapsamında 4 gazeteciyle birlikte gözaltına alındı. Gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Ruşen Çakır ve Batuhan Çolak, her ne kadar "ifadelerinin alınması talimatı" denilse de evlerine giden polislerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ruşen Çakır gözaltı iddiasında Gürkan Hacır'a çok sert çıktı! "Ayıp diye bir şey var ama size uğramamış"

Sabahın erken saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmayı ve 'ifade alınması talimatını' duyurdu. Bunun üzerine iktidara yakın TGRT Haber Sunucusu Gürkan Hacır, X hesabından gözaltına alınanlar arasından Gazeteci Ruşen Çakır'ın da olduğunu iddia etti. Ancak Çakır'ın o saatlerde henüz gözaltına alınmadığı ortaya çıktı.

MUFAK TEZGAHINDAKİ BULAŞIKLARI PAYLAŞARAK CEVAP VERDİ

Ruşen Çakır, Hacır'ı evinin tezgahında akşamdan kalan bulaşıkların fotoğrafıyla yalanladı. Çakır, paylaşımına Gürkan Hacır'ı da etiketleyerek iğneleyici bir dille de, "Şu birikmiş bulaşıkları yıkayayım ne olur ne olmaz" ifadelerini kullandı.

"BİR DOSTUN EVİ"

Ressam Ahmet Güneştekin, Çakır'ın evinden paylaştığı 'tezgahtaki bulaşık' fotoğrafını alıntılayarak, "Bir dostun evi" başlığını kullandı.

Güneştekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir Dostun Evi

Bu fotoğrafı görünce, aklıma ilk gelen şey; namuslu, şerefli, onurlu bir insanın mütevazı evi oldu.

Lavabonun içindeki tabaklar, sade ama sıcak bir sofranın, dost muhabbetinin, samimi bir akşamın sessiz tanıkları gibi duruyor.

O kaplar, bir özenin değil, bir içtenliğin izi.

Boş rakı kadehi, tavada kırılmış iki yumurtanın tavadaki izleri… küçük ama sahici bir mutluluğun parçası.

İçki içmiş, ama kimsenin hakkına girmemiş; alnı açık, yüreği temiz bir insanın evi bu.

Gerçek hayatın, gösterişsiz bir vakar içinde duran hali.

Ben Ruşen abiyi yirmi beş yıldır tanırım. Gazeteciliğin sadece bir meslek değil, bir vicdan işi olduğunu bizlere öğreten insanlardan biridir. Parayla, güçle, çıkarla satın alınamayacak bir duruşun adıdır o.

Bu ülkede doğruluğu, adaleti ve insan onurunu korumanın ne kadar zor olduğunu bilenler, onun gibi insanların değerini daha iyi anlar.

Ben bu kadarını söyleyeyim… Gerisini, kalbiyle gören, vicdanıyla hisseden herkes anlar zaten. Çünkü bazı insanlar konuşmaz, sadece varlıklarıyla insana insanlığı hatırlatır."