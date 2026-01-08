Atatürk anıtı gece yarısı sökülüp kamyona yüklendi: Durumu kaymakama soran vekilin aldığı yanıt şoke etti

Gebze, ilçenin ve Kocaeli'nin simgesi haline gelen Atatürk heykeline gece saatlerinde yapılan müdahaleyle hareketli anlar yaşadı.

Atatürk heykelinin gizlice kaldırıldığını gören vatandaşlar sokağa döküldü, sosyal medyada yaşananları gören vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine gelerek ne yapılmaya çalışildığını ilçe kaymakamına soran CHP Kocaeli milletvekili Nail Çiler'in aldığı yanıt hem vekili hem de oradaki vatandaşları kızdırdı.

ATATÜRK ANITI GECE YARISI SÖKÜLÜP KAMYONA YÜKLENDİ

Atatürk heykeline gece yarısı yapılan müdahale sırasında orada bulunan isimlerden CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, uygulamayı kabul edilemez bulduklarını ifade ederek "Bir gece operasyonunda yangından mal kaçırırcasına Atatürk anıtını şu an arabaya yükleyerek kaçırmak ve çalmak üzereyken burayı bastık" dedi.

Kent için simge haline gelen anıtın bu şekilde götürülmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Orhan, "Atatürk, Cumhuriyet vatan millet sevdalılarını bu alana bekliyoruz. Gerekirse günlerce nöbet bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DURUMU KAYMAKAMA SORAN VEKİLİN ALDIĞI YANIT ŞOKE ETTİ

Olay yerine gelen Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, ilçe kaymakamını arayarak yapılan iş için gece saatlerinin seçilmesini ve halkın sokakta olmasından kendisinin haberinin olmamasını eleştirdi.

Heykele yapılan müdahaleye ilişkin sorusunu doğrudan kaymakama ileten Çiler'in aldığı anıt etraftaki vatandaşları ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşları şoke etti.

Çiler ve kaymakam arasındaki diyalog şu şekilde gelişti:

Çiler: Başkanım hoş geldin. Rahat rahat uyuyor mu siz? Yani, herhalde öyle düşünüyorum, telefonlara cevap vermiyorsunuz. Gebze ayakta, vallahi helal olsun. Siz mülki amirsiniz.

Kaymakam: Benimle ilgili bir konu değil ki...

Çiler: Tabii ya, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kaymakamı değilsiniz. Tebrik ediyorum sizi.

Kaymakam: Hayır hayır, benimle alakası yok.

Çiler: Peki Sayın Kaymakam burada bir iş yeri yansa sizinle ilgisi yok değil mi? İtfaiye gelmese, AFAD gelmese?

Kaymakam: Polemiğe giriyorsun...

Çiler: Polemiğe girmiyorum, herkes dinliyor. Gebze hak etmiyor. Size o koltukta oturmayı hak etmiyorsunuz.

Kaymakam: Hayır hayır anladım da...

Çiler: Atatürk'ümüzün başını yere eğmeyin, kaldırın!

HEYKELİN NEDEN KALDIRILDIĞINI BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Atatürk Anıtı’nın yerinden alınarak Millet Bahçesi içindeki yeni Kaymakamlık binası önüne taşınması Gebze Belediye Meclisi’nin Ocak 2026 oturumunda da tartışmalara neden oldu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, heykelin kaldırılma nedenini açıkladı. CHP’li Meclis Üyesi Gülcan Aksu'nun sorusuna yanıt veren Büyükgöz şunları söyledi:

-Cumhuriyet değerlerine bağlılığımı size sorgulatmam. Anıtın taşınması ile ilgili olarak Atatürkçü Düşünce Derneği’nden gelen arkadaşlara bilgi verdim, CHP Gebze İlçe Başkanı’na bizzat telefon açıp izah ettim.

-Milletvekiliniz Nail Çiler’e izah ettim. Bu alanın altına Kuyumcular Çarşısı var; bu çarşının varlığını bu kentte bilmeyen yok. Bu anıtın altında Kuyumcular Çarşısı yer alıyor. Metronun çıkış kolu ve yer altı çarşısı yer alacak.

-Bu proje metro olmadan Anıtlar Kurulu’ndan onaylanmış bir proje. Üstünü kazmadan altına bunlar yapılamayacağına göre, inşaat süresince bu anıt buradan kalmak zorunda.

-Bunu izah ettim. Kaldırılması zorunluluğundan söz ettim. Buna rağmen bana kalkıp ideolojik davranışta bulunmanızı kabul etmiyorum. Kınıyorum. Bu alan meclis kararı gerektiren bir durum değil.

-Görünürlük olarak Millet Bahçesi’nde sote bir yere gitmiyor. Bir ay sonra kaymakamlık hizmet binası oraya taşınıp kaymakamlık binası yıkılıyor ve kaymakamlık binasının tören alanına konulacak.

-Dolayısıyla, “bir bunu kaldırıp bir depoya koyup daha sonra değerlendireceğiz” diyebilirdik. Bu inşaat nedeniyle kaldırılması zorunlu. Bu süreçte kaymakamlığın resmi tören alanına yerleştirildi.

-Usulüne uygun olarak her şey yapıldı. Cumhuriyet değerlerine olan duruşumuzu da sizlere sorgulatmam. Cumhuriyet değerlerinin ne olduğunu bilen ve uygulayan bir kimliğim var. Millet Bahçesi’ne taşınmıyor.

-Yeni kaymakamlık binasının önündeki tören alanına taşınıyor. Bunu yaparken, Gebze Belediye Başkanı olarak Atatürkçü Düşünce Derneği ve CHP İlçe Başkanı’na anlattık.