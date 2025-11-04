Resmi Gazete'de yayımlandı: HSK görevde yükselme listelerini duyurdu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan ve çeşitli derecelerdeki görevde yükselme sürelerini tamamlayan adli yargı hâkimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hâkimlerinin isim listelerini içeren kararlar, Resmî Gazete'de yayımlandı.

AĞUSTOS 2025 DÖNEMİ LİSTELERİ AÇIKLANDI

Yayımlanan HSK kararlarında, bulundukları derecede yükselme sürelerini Ağustos 2025 dönemi sonuna kadar bitiren hâkim ve savcıların isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Bu listeler, söz konusu dönemde yükselme kriterlerini yerine getiren personelin kimler olduğunu gösteriyor.

İTİRAZ İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE

Sürelerini tamamladıkları halde isimleri listede yer almayan hâkim ve savcılar, kararın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı olarak başvuruda bulunabilecek.