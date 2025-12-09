Refüje çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak-Bodrum karayolunda refüje çarptıktan sonra takla atan kamyonetin sürücüsü Gökhan Park (46), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak-Bodrum karayolunda yaşandı. Gökhan Park’ın (46) kullandığı 48 R 2073 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç, önce refüje çarptı ve ardından takla attı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Gökhan Park, ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Park, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

