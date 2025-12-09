Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürmeye gitti kapı açılmayınca başka bir kadını katletti

Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürmeye gitti kapı açılmayınca başka bir kadını katletti
Yayınlanma:
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini öldürmek kastıyla eve giden, ancak kapı açılmayınca öfkesini binada karşılaştığı apartman görevlisinin eşine yönelten emekli başçavuş İlhan Ş. (51), 2 çocuk annesi Melek Gül'ü (36) katletti.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Eser Sokak'ta bulunan 14 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre emekli başçavuş İlhan Ş., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Y.Ş.'yi öldürmek amacıyla binaya geldi. Ancak Y.Ş.'nin kapıyı açmaması, planlanan cinayetin seyrini değiştirdi.

YANINDA GETİRDİĞİ BIÇAKLA SALDIRDI

Eşine ulaşamayan fail, binadan ayrılmak üzereyken apartman görevlisinin eşi Melek Gül ile karşılaştı. Sıkça duyduğumuz "psikolojik sorunları olduğu" iddiasıyla savunulan İlhan Ş., henüz bilinmeyen bir nedenle Melek Gül ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, fail yanında getirdiği bıçakla Melek Gül'e saldırdı.

6937eeeaa054e9e8b205294d.webp

İKİ ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI

Saldırgan İlhan Ş. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Melek Gül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayattan koparıldı.

FAİL YAKALANDI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayetin ardından kayıplara karışan emekli başçavuş İlhan Ş., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Kadın cinayetlerinde sıkça karşımıza çıkan "boşanma süreci" ve "psikolojik sorun" detaylarının öne çıktığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

