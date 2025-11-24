Ralli aracı yarış alanına giren kamyonetle çarpıştı: O anlar böyle görüntülendi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 4’üncü ayak yarışlarında, yarış alana giren sivil bir kamyonet ile ralli aracı çarpıştı.