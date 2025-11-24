Ralli aracı yarış alanına giren kamyonetle çarpıştı: O anlar böyle görüntülendi

Yayınlanma:
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 4’üncü ayak yarışlarında, yarış alana giren sivil bir kamyonet ile ralli aracı çarpıştı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu’da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 4’üncü ayak yarışlarında beklenmedik bir kaza yaşandı.

Bolu Offroad Kulübü Başkanı Burhan Turhan’ın anısına düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, Ralli Pilotu Eren Alver ve KO-Pilot Onur Şirimoğlu ekibinin ralli aracı, yarış alanına kontrolsüz bir şekilde giren sivil bir kamyonetle çarpıştı.

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Kaza sonucunda yaralanan olmazken, çarpışma anı ralli aracının kamerasına yansıdı. Kazanın ardından Alver ve Şirimoğlu ekibi, yarışa devam edemeyerek şampiyonaya veda etmek zorunda kaldı.

Gebze'de çöken binanın ardından 21 binaya tahliyeGebze'de çöken binanın ardından 21 binaya tahliye

Bolu'da Cuma günü startı verilen ve 3 gün boyunca zorlu parkurlarda süren organizasyonda, 24 araç ve 48 sporcu mücadele etmişti. Yarışlar, dün ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi