Ralli aracı yarış alanına giren kamyonetle çarpıştı: O anlar böyle görüntülendi
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu’da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 4’üncü ayak yarışlarında beklenmedik bir kaza yaşandı.
Bolu Offroad Kulübü Başkanı Burhan Turhan’ın anısına düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, Ralli Pilotu Eren Alver ve KO-Pilot Onur Şirimoğlu ekibinin ralli aracı, yarış alanına kontrolsüz bir şekilde giren sivil bir kamyonetle çarpıştı.
KAZA KAMERALARA YANSIDI
Kaza sonucunda yaralanan olmazken, çarpışma anı ralli aracının kamerasına yansıdı. Kazanın ardından Alver ve Şirimoğlu ekibi, yarışa devam edemeyerek şampiyonaya veda etmek zorunda kaldı.
Bolu'da Cuma günü startı verilen ve 3 gün boyunca zorlu parkurlarda süren organizasyonda, 24 araç ve 48 sporcu mücadele etmişti. Yarışlar, dün ödül töreniyle sona erdi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)