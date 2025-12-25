İstanbul'da yollar kilitlendi! Trafik yoğunluğu yüzde 90

Yayınlanma:
İstanbul'da haftanın 4'üncü iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Megakentte yoğunluk haritası kırmızıya büründü.

İstanbul'da haftanın 4'üncü iş gününde trafik yoğunluğu nedeniyle yollar kilitlendi. İş çıkış saatinde megakentte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı görüldü.

İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası güzergahında yoğunluk oluştu.

HARİTA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Sarıyer, Şişli ve Bakırköy'de oluşan yoğunluk, Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Maltepe ve Kartal güzergahında oluştu.

