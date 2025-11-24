Gebze'de çöken binanın ardından 21 binaya tahliye

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 7 katlı Arslan Apartmanı’nın çökmesiyle Bilir ailesinden dört kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından, bölgedeki riskli yapıların tespiti hızlandı. Karar'da yer alan habere göre, Bakan Murat Kurum bölgede yapılan taramalarda 24 binadan 21’inin riskli olduğunun tespit edildiğini ve kentsel dönüşüm sürecinin başlatılacağını duyurdu.

Ancak, tartışmalar sadece çökme noktasındaki binalar üzerinde değil, Gebze–Darıca Metro Hattı projesinin genelindeki potansiyel risklere yoğunlaştı.

Gebze’deki ölümcül çöküşte 'sorumluluk' tartışması: Bakan Uraloğlu o sorulara yanıt verdi

YILLIK RAPORLAR RİSKLERİ GÖSTERMİŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı faaliyet raporu, 15,6 kilometrelik metro hattı güzergâhı boyunca 71 binanın kamulaştırılması gerektiğini ortaya koyuyordu. 2019 faaliyet raporunda ise 16 binanın kamulaştırıldığı, ancak kalan 55 bina için işlem yapılacağı belirtilmişti.

Aynı yıl proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilince kamulaştırma süreci tamamen durdu. Faaliyet raporları, riskin yalnızca çökme yaşanan blokla değil, tüm metro güzergâhıyla ilgili olabileceğini gösterirken, kalan 55 binanın kaçının yıkıldığı, güçlendirildiği veya hala kullanıldığı soruları cevapsız kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Arslan Apartmanı’nın çökmesinin metro inşaatıyla ilgisinin olmadığını savunmasına karşılık, bölge sakinleri yıllardır bina hasarlarıyla ilgili CİMER’e başvuruda bulunduklarını ifade ediyor. Bu durum, yıllardır bilinen zemin ve inşaat risklerinin dikkate alınmadığı yönündeki ihmal iddialarını güçlendiriyor.