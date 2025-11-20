Gebze’deki ölümcül çöküşte 'sorumluluk' tartışması: Bakan Uraloğlu o sorulara yanıt verdi

Kocaeli Gebze'de 29 Ekim'de Arslan Apartmanı’nın çökmesi sonucu, Levent Bilir (44), Emine Bilir (37), Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir (14) yaşamını yitirmiş, aileden geriye yalnızca 18 yaşındaki Dilara Bilir kalmıştı.

Aradan 20 günü aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın binanın neden çöktüğüne dair resmi olarak açıklanmadı.

Bilirkişi raporları binanın yeraltındaki karstik boşluğun çökmesi sonucu yıkıldığını belirtirken, yeraltı suyunun neden boşaldığı sorusu hâlâ yanıt bulmuş değil.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Gebze’de 4 kişinin hayatını kaybettiği Arslan Apartmanı’nın çöküşüyle ilgili dün kendisine soru yönelten gazeteci Alican Uludağ’a “Sen kim oluyorsun da bana bunları soruyorsun?” diyerek tepki göstermişti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün Meclis Bütçe Görüşmeleri sırasında Gebze'de çöken binanın yıkımındaki tartışmalara ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir soru yöneltti.

Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şimdi, bir başka konu Gebze'de çöken bina. Öncelikle şunu söylemek isterim: Bizim şimdiye kadar susmuş olmamız oradaki yürütülen adli soruşturmayı etkilememe gayretidir, çok net olarak. Hiçbir şeyi saklama gayreti söz konusu değildir. Bakın, oraya AFAD Başkanımız gitti, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız gitti ve Çevre Şehircilik Bakanımız da gitti. Ben de ilk günden itibaren genel müdür ve heyetimle beraber takip ettim orayı.

Öncelikle bir binada tünelin kazı ve destekleme aşaması bizim için risk zamanıdır. Eğer bir deformasyon olacaksa o zaman olmasını bekleriz. 2.229 binayı da bu yapım sürecinde biz kontrol etmişiz, 2.229 binayı bire bir kontrol etmişiz ve burada, bu binalarda bizim önlem almamızı gerektiren bir deformasyon görmemişiz.

Burada 71 binanın kamulaştırılmasıyla ilgili bir sürecin olduğu ve bunun ihmal edildiğinden bahsediliyor. Bakın, burada projede gerek o binaların olduğu kesimde gerekse istasyonda ciddi değişiklikler yapıldı ve proje tamamen sağlam kayadan geçiyor. Orada kırıcılarla geçirilmiştir, kötü zemin yoktur orada.

Dolayısıyla her şey bitmiş ve bugün geldiğimizde orada maalesef 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir elim olay olmuş. Tünelde en ufak bir deformasyon yok, altını çiziyorum, tünelde en ufak bir çatlak yok ve tünelde en ufak bir su sızıntısı yok; özellikle bunu söylemek istiyorum. Burada biz yüzlerce kilometre metro yaptık ve bu anlamda da yeterince tecrübeye sahibiz. Hukuki süreç tamamlandıktan sonra bizim yapmamız gereken bir şey varsa da biz onu sizlerle paylaşacağız ve bunun gereğini de yapacağız.