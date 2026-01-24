Pusu kurup bekledi: Gözde'yi sokak ortasında katletti!

İzmir'in Menemen ilçesinde 26 yaşındaki Gözde Akbaba, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Lokman Etken tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

SİTENİN ÖNÜNDE TABANCAYLA KOVALADI

Olay, 19 Ocak saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Lokman Etken, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Gözde Akbaba'nın oturduğu sitenin önüne geldi.

Etken, elindeki tabancayla siteden çıkan Akbaba'nın ardından gidip ateş ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaba, ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbaba, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Jandarma, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini bir akaryakıt istasyonunda suç aleti tabancayla birlikte aynı gün gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Etken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YAŞANANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Akbaba’nın hayatını kaybettiği olay, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde; Lokman Etken’in sitenin çevresine geldiği, Akbaba’nın site dışına çıkmasının ardından elindeki tabancayla peşinden koştuğu görüldü.

"POLİS ÇAĞIRIN" DİYE YARDIM İSTEDİ

Kayıtlarda Akbaba’nın kaçarken "Polis çağırın!" diye yardım istediği, Etken’in ise buna rağmen peşinden koşmaya devam ettiği anlar yer aldı.

Daha sonra Etken’in tabancayla ateş ettiği, Akbaba’nın ise yere yığıldıktan sonra "Ambulans çağırın, imdat, ayağım koptu!" diye feryat ettiği duyuldu.

Gözde Akbaba’nın cenazesinin memleketi Kırşehir’de toprağa verileceği öğrenildi.