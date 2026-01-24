İletişim Başkanı Duran'dan Sındırgı depremi açıklaması

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından açıklama yaptı.

Ekiplerin sahada görevlerine devam ettiğini belirten Duran, kamuoyuna yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Son dakika| Sındırgı'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

"ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR"

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sındırgı depremi kamerada!

SINDIRGI'DA KORKUTAN DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saat 00:24'de şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5.1 olarak duyurdu.

Yetkililerden gelen ilk açıklamalara göre kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekiplerin sahadaki çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.