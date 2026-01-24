Kağıthane'de yangın paniği! 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Kağıthane'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, o anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 19.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Patlama sonrası alevler yükseldi: Adana'da fabrika yangını!

Çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi.

İTFAİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

KAMERALARA YANSIDI

Çatıdan yükselen alevler çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.