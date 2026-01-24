Patlama sonrası alevler yükseldi: Adana'da fabrika yangını!

Patlama sonrası alevler yükseldi: Adana'da fabrika yangını!
Yayınlanma:
Adana'da parke ve panel üretiminin yapıldığı bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Adana'da, parke ve panel üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gece yarısı, saat 00.15 civarında Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

adana-yangin-parke-fabrika.jpg

FABRİKA BEKÇİSİ ALEVLERİ FARK ETTİ

Fabrikada bekçi olarak çalışan görevli, içeriden gelen patlama seslerinin ardından yükselen alevleri fark etti.

Geri dönüşüm tesisinde yangınGeri dönüşüm tesisinde yangın

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

adana-yangin-fabrika.jpg

1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Parke ve panel üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışmalara TOMA da destek verdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
Türkiye
Sındırgı depremi kamerada!
Sındırgı depremi kamerada!
Tutuklu Başkan İnan Güney'in mektubu yürek burktu: Affet kızım...
Tutuklu Başkan İnan Güney'in mektubu yürek burktu: Affet kızım...