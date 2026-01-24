Patlama sonrası alevler yükseldi: Adana'da fabrika yangını!

Adana'da, parke ve panel üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gece yarısı, saat 00.15 civarında Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

FABRİKA BEKÇİSİ ALEVLERİ FARK ETTİ

Fabrikada bekçi olarak çalışan görevli, içeriden gelen patlama seslerinin ardından yükselen alevleri fark etti.

Geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Parke ve panel üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışmalara TOMA da destek verdi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.