Geri dönüşüm tesisinde yangın
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tekstil atık geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atık geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesisten yükselen alevleri fark eden çalışanların ihbarıyla, adrese çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tesisi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Bu sırada jandarma ekipleri de tesis çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Çıkan yangında, tesisin çok büyük bir bölümünün zarar gördüğü öğrenildi. Yangın, çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Çıkan yangınla ilgili olarak itfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

