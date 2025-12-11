Geri dönüşüm deposundaki yangın söndürüldü: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm deposunun ofis kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına müdahale ederken hafif yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Pelitli Yolu üzerindeki deponun ofis bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler ortaya çıktı.

İTFAİYE, SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler hızla müdahaleye başladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda depodaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangının çevredeki diğer yapılara sıçramasının önüne geçildi.

BİR İŞÇİ HAFİF YARALANDI

Yangına ilk müdahaleyi yapmaya çalışan işçilerden N.T., hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler başlatıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri, olay yerinde gerekli incelemeleri yaparak yangının nasıl başladığını tespit etmeye çalışıyor.

