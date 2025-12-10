Bodrum katta yangın faciası: 6 kişi canını zor kurtardı

Yayınlanma:
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir sitenin bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi baygınlık geçirdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Cennet Ayağı Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bodrum katında çıktı. Bodrum katından yoğun dumanların yükseldiğini fark eden site görevlisi Mustafa Talaş (60), bodruma inerek alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Kayseri'de bodrum katta çıkan yangın söndürüldüKayseri'de bodrum katta çıkan yangın söndürüldü

7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen Talaş güçlükle dışarı çıkabildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, apartmanda oturanlar da tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ile baygınlık geçiren bir kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

PRZDEN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yangının prizlerden ya da bu malzemelerden çıkmış olabileceğini düşündüklerini ifade eden site yöneticisi Metin Koyuncu, “Bodrum katta boş bir depo ve kullanılmayan kazan dairesi vardı. İçlerinde de çim biçme makinesi ve bazı hırdavat malzemeleri bulunuyordu. Yangının prizlerden ya da bu malzemelerden çıkmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

