Erdoğan'ın maaşını ikiye katlamışlar! Kamu kurumundaki üç işçiye akılalmaz maaş

Türk Katılım Reasürans Anonim Şirketi’nin 2024 yılı mali denetimleri, kamu kaynaklarının personel gideri adı altında nasıl harcandığını gözler önüne serdi. Sayıştay'ın mercek altına aldığı mali raporlar, şirkette personel için harcanan dev kaynağı açığa çıkardı. Rapora göre, 2021 yılında sadece bir personeli olan kurumun personel sayısı 2024 yılında üçe yükseldi. Milyonlarca vatandaşın brüt 20 bin 2 TL, net ise 17 bin 2 TL olan asgari ücretle ay sonunu getirmeye çalıştığı 2024 yılında, şirketin bu üç personeline astronomik tutarlarda maaş ödendiği tespit edildi.

PERSONEL GİDERİNDE YÜZDE 132'LİK REKOR ARTIŞ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Sayıştay Denetim Raporu’ndaki veriler, harcamanın boyutunu netleştirdi. Sadece üç kadrolu personelin çalıştığı Türk Katılım Reasürans Anonim Şirketi’nin 2024 yılı personel gideri tam 40 milyon TL oldu. Harcama kalemleri bununla da sınırlı kalmadı. Şirketin, üç kadrolu personelinin yanı sıra, ana şirket olan Türk Reasürans A.Ş. çalışanlarından da hizmet sözleşmesi kapsamında personel hizmeti aldığı bildirildi. Personel hizmeti alınan 88 kişinin hizmet bedeli için yapılan ödeme ise kayıtlara 27,3 milyon TL olarak geçti. Şirketin 2024 yılı personel harcamasında bir önceki yıl olan 2023'e oranla yaşanan artış ise yüzde 132 gibi rekor bir seviyede hesaplandı.

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: KİM BU 'ŞANSLI' İSİMLER?

Ortaya çıkan tabloyu değerlendiren CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türk Reasürans A.Ş.’nin “İşçi” kadrosunda yer alan üç kişiye aylık ortalama 360 bin TL ödendiğine dikkat çekti. Bakırlıoğlu, kamuoyunun merak ettiği o soruyu sorarak, “Kim bu üç şanslı kişi?” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI MAAŞINI GEÇTİLER

Bakırlıoğlu, iktidarın memura, emekliye ve asgari ücretliye sürekli “Kaynak yok” diyerek düşük zamları reva gördüğünü hatırlatarak çarpıcı bir kıyaslama yaptı. Şirketin amacının katılım sigorta sektörünün gelişimi ve primlerin yurtiçinde tutulması olduğunu belirten Bakırlıoğlu, maaş uçurumunu şu sözlerle gözler önüne serdi:

“Türk Katılım Reasürans A.Ş.’nin amacı, ülkede katılım sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlamak. Yurtdışına giden katılım reasürans primlerini yurtiçinde tutarak, ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak. Ancak tabloya bakın; 2024 yılında Cumhurbaşkanı’nın maaşı 183 bin TL iken Türk Katılım Reasürans A.Ş.’de işçi statüsünde görünen üç personele aylık ortalama 360 bin lira maaş ödenmiş.”

"YÖNETİM ZAAFI DEĞİL BİLİNÇLİ TERCİH"

Milletvekili Bakırlıoğlu, yaşanan durumun basit bir hata olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı:

“İktidar, yanlış ekonomi politikalarının yarattığı yüksek enflasyonun faturasını emekliye, memura, asgari ücretliye keserken kamu kaynaklarını yandaş kurumlarda bol kepçeyle harcamaya devam ediyor. Bu bir yönetim zaafı değil, açık bir tercih meselesidir.”

TÜRK KATILIM REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ NE İŞ YAPAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sermayesiyle kurulan Türk Reasürans, esasen "sigorta şirketlerinin sigortası" olarak görev yapıyor. Kuruluş amacı; yerli sigorta piyasasının kapasitesini artırmak ve reasürans (tekrar sigortalama) işlemi için yurt dışına akan milyarlarca liralık dövizin ülke içinde kalmasını sağlamak. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) gibi hayati süreçlerin teknik işleticiliğini de üstlenen kurumun, kamunun parasıyla ülke ekonomisine "katkı" sunması beklenirken, kuruluş amacının aksine kaynakları devasa maaşlarla personele akıtması, "Para yurt içinde kalsın derken kimlerin cebine giriyor?" sorusunu akıllara getirdi.