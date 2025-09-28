Protokol yolunda sopalı sürücü dehşeti: Ehliyetine el konuldu

Ankara’da Protokol Yolu üzerinde bir sürücü elindeki sopa ile araçların güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulundu.

Trafik magandası yol kesip aracın camını yumrukladı

DİĞER SÜRÜCÜLERİ TEHDİT ETTİ

Olay, 26 Eylül 2025’te meydana gelen olayda, Esenboğa istikametinde seyir halinde olan 06 FAF 793 plakalı otomobil sürücüsü, elinde sopa ile diğer araç sürücülerine tehditler savurdu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün kimliğinin E.Ç. olduğunu tespit etti.

EHLİYETİNE EL KONDU

Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince idari para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

E.Ç. hakkında ayrıca ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatılırken, savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.

O ANLAR KAMERADA

E.Ç.’nin sopayla trafiği tehlikeye attığı anlar ise diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.