Aracın önüne geçip frene bastı! Kazaya yol açan magandanın rahatlığı pes dedirtti

İstanbul’un Kartal ilçesinde trafikte hareket halinde olan bir sürücü, önündeki araca selektör yaparak tacizde bulundu. Daha sonra ise ani bir manevrayla aracın önüne geçip frene basarak kazaya yol açtı. Kazanın ardından ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden magandanın o anları, başka bir aracın kamerasına yansıdı.