Aracın önüne geçip frene bastı! Kazaya yol açan magandanın rahatlığı pes dedirtti
Yayınlanma:
İstanbul’un Kartal ilçesinde trafikte hareket halinde olan bir sürücü, önündeki araca selektör yaparak tacizde bulundu. Daha sonra ise ani bir manevrayla aracın önüne geçip frene basarak kazaya yol açtı. Kazanın ardından ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden magandanın o anları, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
İstanbul’un Kartal ilçesinde, Samandıra bağlantı yolu üzerinde meydana gelen akılalmaz olayda, hızlı seyreden bir otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen araca selektör yaparak yol istedi. Yolun açılmaması üzerine sürücü, ani bir manevra yaparak aracın önüne geçti ve aniden frene bastı.
BİLE İSTEYE KAZAYA SEBEP OLDU!
Bu hareket sonucu arkadan gelen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazaya neden olan maganda ise yoluna devam ederek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, yolda ilerleyen başka bir aracın kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Kaynak:DHA