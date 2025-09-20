Yemeğinizin hızı onların canı demek... Türkiye'de motorkurye gerçeği

Anadolu Ajansı’nın “Trafikte Motosiklet Gerçeği” dosyası kapsamında konuşan motokurye Hasan Hüseyin Aksoy, trafikte yaşadıkları görünmezliği ve can güvenliği riskini dile getirdi. Aksoy, bir fabrikada gündüz vardiyasında çalışıyor, akşamları ise ikinci iş olarak motokuryelik yapıyor.

Motorunu 2021 yılında satın aldığını belirten Aksoy, maddi nedenlerle motokurye olarak çalışmaya başladığını söyledi. En büyük sorunlarının trafikte fark edilmemek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Trafikte görünmüyoruz, en büyük sorunumuz bu. Arabalar bizi sıkıştırıyor ve görmüyorlar. Bazı motorcu arkadaşlarımız dikkatli sürmüyor ve kurallara uymuyor. Ama onların yanında biz de yanmak istemiyoruz. Biz düzgün kullananlar kendimizin farkına varılmasını istiyoruz.”



Aksoy, siparişlerin çoğu zaman fiziksel olarak yorucu olduğuna dikkat çekerek, özellikle çoklu kum paketleri ve damacana su gibi ağır ürünlerin taşımasını güçlükle yaptıklarını anlattı. En unutulmaz anılarından birini ise şöyle paylaştı:

“Bir sipariş götürmüştüm, asansör çalışmıyordu. Sipariş 12. kattaydı, 15 katlı bir bina. Müşteriyi aradım, 'Asansör çalışmıyor ne yapacağız' dedim, o da 'bilmiyorum ne yapacağız' dedi. 'Abi siz 6 kat inin, ben 6 kat çıkayım, ortada buluşalım, ben size siparişi orada teslim edeyim' dedim. Bu, unutamadığım anlardan biridir.”



Motokuryeler, genellikle sabit maaşla değil; sipariş başına ve kilometre bazında ücretle çalışıyor. Bu sistem, kuryeleri daha fazla kazanmak için teslimatları hızlandırmaya zorluyor. Aksoy, bu durumun yarattığı zaman baskısına dikkat çekti.

Teslimat süresi uzadığında çağrı merkezlerinden uyarı aldıklarını ve kullanıcıların notlarında sıkça “çabuk gelsin” tarzı talepler yazdığını belirtti.

Bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“'Hızlı gelsin, çabuk gelsin, sıcak gelsin' gibi şeyler yazmanıza hiç gerek yok. Zaten bir kurye gerçekten kuryelik yapıyorsa size o siparişi en kısa sürede getirmeye çalışır.”

Aksoy ayrıca, motokuryelere yönelik artan belge talepleri ve vergi yüklerinin de önemli bir sorun hâline geldiğini belirtti. Her geçen gün artan yükler, motokuryeleri sadece trafikte değil, sistemin içinde de ayakta kalmak için mücadele etmeye zorluyor.