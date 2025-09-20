16 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanmıştı! Yaralı kurtulan taksici o kabus anlarını anlattı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, taksi şoförü Oğuzhan Kırdı, Piyalepaşa Bulvarı’ndan aldığı müşterisinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kırdı’nın cüzdanını almaya çalışan şüpheli, taksiyi de gasbetmeye kalkıştı. Anahtarı kontak üzerinden söken şoförün çevredeki vatandaşların yardım istemesi üzerine saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Korkunç anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.A.K.’yı kovalamaca sonucu yakalarken yaralanan taksici tedavi altına alındı. Gözaltına alınan 16 yaşındaki B.A.K.’nin suç kaydının bulunduğu öğrenilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A.K.sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından ‘kasten yaralama’ ve ‘yağmaya teşebbüs’ suçlarından tutuklandı.

“BIÇAĞI ENSEME SALLAMASI 3-5 SANİYE SÜRDÜ”

Korkunç anları aktaran taksi şoförü Oğuzhan Kırdı, "Piyalepaşa’da devam ederken trafik çevirmesinde bir şahsı bir motosikletli gördüm. Beni çevirdiler. Motosikletin üstündeki kişi, diğer şahsın kardeşi olduğunu, alkollü olduğunu ve onu Gültepe’ye bırakıp bırakmayacağımı sordu. Ben de bırakabileceğimi söyledim. Bir müddet sonra arkadaş beni Hasıhüsrev Mahallesine sokmaya çalıştı. İlk etapta girmedim. Daha sonra üstünde para olmadığını, o bölgede oturduğunu, bakkaldan para alıp ücreti vereceğini söyledi. Ben da buna istinaden bakkalın oraya gittim. Bir süre sonra bakkaldan çıkıp ön koltuğa bindi. Daha sonra beni burada tanıyorlar kimse görmesin diyerek arka koltuğa geçmek istedi. Bende tehlike sezmediğim için izin verdim.” ifadelerini kullandı.

“Karanlık bir sokakta beni durdurdu, ‘beni bekler misin bir yerden para alacağım’ demesiyle bıçağı enseme sallaması 3-5 saniye sürdü.” diyen Kırdı, “O esnada kemer takmadığım için kendimi aşağıya attım. Kendisini aracın direksiyonuna geçti ve aracı kaçırmaya çalıştı. Fakat ben geri gelerek aracın kontak anahtarını ve bıçağı alarak şahsı olay yerinden kovaladım" sözlerini sarf etti.

“HAYATIM GÜZÜMÜN ÖNÜNDEN FİLM ŞERİDİ GİBİ GEÇTİ”

Kırdı, sözlerinin devamında "Polis memurları çalışmalarıyla beraber beni götürmüş olduğu bakkala giderek arkadaşın bilgilerini sordu. Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra da şüpheli şahıs yakalandı. Olay esnasında çok farklı senaryolar yaşadım. Şu an anlatmam mümkün değil. Bütün hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Hiç tanımadığım birisi, gecenin yarısı, siz orada ekmek kazanırken sizi öldürmeye çalışıyor. Yani bu nasıl bir kin, nasıl bir nefret. Gerçekten hayret verici bir olay" ifadelerini kullandı.

“MESLEĞİM ADINA BU OLAYLARIN DURDURULMASINI İSTİYORUM”

Kırdı, sözlerinin devamında “Ben en üst düzeyden ceza almasını istiyorum. Artık şu Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olayının da tamamen ortadan kaldırılması lazım. Cezalar artırılmazsa bu çocuk olayları daha da artar. Bilhassa da taksiciler büyük problemler yaşıyorlar. Ben mesleğim adına bu olayların durdurulmasını istiyorum" dedi.

