İstanbul'da kan donduran olay! Silahlı saldırıya uğrayan taksici kurtarılamadı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde taksici Ali Sancar, aracına aldığı müşterisi tarafından gasbedildikten sonra silahlı saldırıya uğradı. Başından ağır yaralanan Sancar, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana gelen korkunç olayda, taksici Ali Sancar (53), aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Sancar ağır yaralanırken saldırgan kaçarak uzaklaştı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Sancar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sancar, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

“TÜM PARASINI GASBETMİŞ”

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasbedildiğini belirlerken saldırganın kimliğini tespit edilerek yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

istanbul-beyoglunda-silahli-saldiriya-922399-274067.jpg

“MESLEKTAŞLARIMIZI TOPRAĞA VERMEKTEN BIKTIK”

Korkunç olaya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanvekili Eyüp Berk, "Çok üzgünüz, bugün hiç tasvip etmediğimiz, yıllardır da büyük mücadelesini verdiğimiz bir konu, yine bir meslektaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz, kendisine rahmet, ailesine başsağlığı, geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor durumdayız, meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı.” ifadelerini kullandı.

“Geçen gün bir kardeşimizi kaybettik, bugün bize haber geldi, 16 yaşında bir çocuk yine bir meslektaşımıza bıçakla arkadan saldırdı.” diyen Berk, “Akşamüstü de Ali abimizin cansız bedeniyle karşılaştık. Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık. Artık ailelerimiz bizlere baskı kurmaya başladılar, bu ölüm haberleri çoğaldıkça. 'Bu mesleği bırak, artık yapma' diyorlar. “ sözlerini sarf etti.

istanbul-beyoglunda-silahli-saldiriya-922396-274067.jpg

"ÇOCUKLARIMIZ EVE SAĞ SALİM VARABİLECEK MİYİZ DİYE GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKIYOR"

Berk, sözlerinin devamında “Çocuklarımız evden çıktığımızda eve sağ salim varabilecek miyiz diye gözümüzün içine bakıyor. Eşimiz günde 10 sefer bizi arayıp durumumuzu soruyor, anne babamız bizi dualarla uğurlamaya başladılar. Gün geçtikçe korkmaya başladık çünkü arabaya aldığımız kişilerin neci olduğunu bilmiyoruz. Yolcu el ettiğinde 'Alalım mı, almayalım mı?' diye düşünüyoruz.” ifadelerini kullanarak “Arabaya binen insanın merhabasını, günaydınını unuttuk. Aklımızda tek bir soru var; kapı açıldığı zaman 'Acaba bu adam bana saldırır mı, saldırmaz mı?' diye düşünüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz, bu akşam da buradayız. Ali abiye de tekrar Allah rahmet eylesin, bütün meslektaşlarımızın başı sağ olsun." dedi.

Kaynak:DHA

