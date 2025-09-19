Beyoğlu'nda feci olay! 16 yaşındaki çocuk taksiciyi bıçakladı

Yayınlanma:
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde taksi şoförü Oğuzhan Kırdı, gece saatleirnde aracına aldığı 16 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan Kırdı, can havliyle araçtan atlarken saldırgan direksiyon başına geçti.

İstanbul Beyoğlu'da gece saatlerinde taksi şoförü Oğuzhan Kırdı, aracına aldığı 16 yaşındaki bir çocuğun bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralı şoför can havliyle araçtan atlayınca direksiyon başına geçen saldırgan taksiyi kaçırmaya çalıştı.

BEYOĞLU'NDA FECİ OLAY

Ekol TV'den Çağdaş Evren Çelik'in haberine göre; Beyoğlu'nda taksi şoförü Oğuzhan Kırdı, gece vakti 16 yaşındaki bir çocuğu aracına aldı.

Evine gitmek istediğini söyleyen 16 yaşındaki şahıs, taksi seyir halindeyken şoför Oğuzhan Kırdı'ya bıçakla saldırdı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK, TAKSİCİYİ BIÇAKLADI

37 yaşındaki taksi şoförü Oğuzhan Kırdı, saldırganın ilk hamlesinde ensesinden yaralandı.

Saldırının yarattığı şokla kendini dışarı atan Kırdı, 16 yaşındaki saldırganı durdurmak için taksiye yeniden binmeye çalıştı. O esnada saldırgan, bıçağı peş peşe savurmaya devam etti.

Dehşet anları, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın şoför koltuğunda oturan Kırdı'ya uzun bir bıçakla art arda hamleler yaptığı görülüyor.

Saldırgan, taksiciyi durduramayınca bu kez direksiyonun başına geçerek aracı kaçırmaya kalkıştı.

66411.jpg

"SADECE KORKUTMAK İSTEDİM"

Olayın ardından 16 yaşındaki saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın emniyet ifadesinde "Param yoktu, annemden babamdan para alamadım, kesinlikle kimseye zarar vermek istemedim, sadece korkutmak istedim" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı taksici Oğuzhan Kırdı ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

