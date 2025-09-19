Sokaktaki çocuklara sopayla saldırdı: Tutuklandı! Nedeni çileden çıkardı

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız olan 52 yaşındaki Cebrail Tekin, uyardığı 6 yaşındaki H.G.’nin ayağına tahta sopayla vurdu. Durumu fark eden 10 yaşındaki ağabeyi B.G., bisikletle yanına gittiği Tekin’e tepki gösterirken Tekin B.G.’yi de sopayla darbetti.

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çocuklar kurtarılırken kardeşlerinin çığlıklarını duyarak sokağa çıkan ağabeyleri F.G. (18) ise Cebrail Tekin’i darbetti. Tarafları mahale sakinleri ayırırken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Çocukların ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Cebrail Tekin, Köprübaşı Polis Merkezi’ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Daha sonra ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Tekin verdiği ifadesinde, çocukların sesinden rahatsız olduğunu, uyarmak için dışarı çıktığını ifade etti. Tekin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçakla girdiği sınıfta 2 öğretmeni bıçakladı!

Genç kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı: Korkunç anları teker teker anlattı