Bıçakla girdiği sınıfta 2 öğretmeni bıçakladı!
Van'ın İpekyolu ilçesinde ismi belirtilmeyen bir kişi, bıçakla girdiği okulda iki öğretmeni bıçakladı.

Van'da ismi belirtilmeyen bir kişi, bıçakla girdiği sınıfta kayınbiraderi zannettiği öğretmeni bıçakladı.

Karagaşa sırasında araya giren bir başka öğretmen daha saldırgan tarafından bıçaklanarak hastanelik oldu.

OKULA BIÇAKLA GİRDİ

Sabah saat 8.30 sularında Şehitkamil Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda gelen bir kişi, elinde bıçakla sınıf şube listesine bakarak bulduğu kayınbiraderi R.A.'nın öğleden sonra ders verdiği sınıfa girdi.

DERS SIRASINDA 2 ÖĞRETMENİ BIÇAKLADI

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen saldırgan, burada ders veren Türkçe öğretmeni E.Ş.'yi, kayınbiraderi zannedip karın boşluğundan bıçakladı. Bu sırada saldırgana müdahale etmek isteyen görsel sanatlar öğretmeni R.Y.B. de elinden yaralandı.

Saldırgan, okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilirken; okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 öğretmen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılırken; saldırgan polise teslim edildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

