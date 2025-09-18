Ümraniye’de dehşet olay! Trafikte tartıştıkları kişinin annesine kabusu yaşattılar

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Cemil Meriç Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İstiklal Caddesi’nde motosikletiyle ilerleyen Ferdi G. ve kardeşi, trafikte yol verme nedeniyle bir otomobil sürücüsüyle tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar olay yerinde ayrıldı.

ANNESİNİ DARBETTİLER!

Bir süre sonra otomobil sürücüsü, yanına aldığı 3 kişiyle birlikte Ferdi G.’nin Meram Sokak’ta bulunan evine gitti. Saldırganlar, evin camlarına vurarak taşkınlık çıkarırken o sırada komşuda olan Ferdi G.'nin annesi Günay G., sokağa çıkarak ne olduğunu sorunca saldırganlar tarafından darbedildi. Mahalle sakinlerinin araya girmesi üzerine saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. Anne Günay G. ise hastaneye giderek darp raporu aldı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

SALDIRGAN GRUP EVE 2. KEZ GELDİ!

Olayın ardından işte olan Ferdi G., çocuklarını almak için eve geldiği sırada kalabalık grup yeniden ortaya çıktı. İddiaya göre Ferdi G., çocuğunun gözü önünde saldırıya uğradı ve bıçakla tehdit edildi. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

“GEREĞİNİN YAPILMASINI İSTİYORUZ”

Ferdi G., yaşananları aktararak "Olay günü arbededen sonra annemin tokatlandığını duydum. Akşam işi kapattıktan sonra eve gelirken, sokağın başında 20-30 kişilik bir grup gördüm. Aralarından geçtikten sonra peşimden küfür ederek koştular. Kapının önünde arabayı çektim, 'Seninle bir işimiz yok' diyerek çağırdılar. Ve 8 yaşındaki çocuğumun yanında bıçak çekip darbettiler. Bıçakla saldırınca komşumuz araya girdi.” ifadelerini kullandı.

“Bizim maksadımız sadece çocuğu alıp karakola gitmekti. Hem annemi hem beni darbettiler, karakolda şikayetçi olduk.” diyen Ferdi G., “Şikayetimize istinaden ne kamera kayıtları ne de bıçakla saldıran kişinin adını geçirdiler. Şikayetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Ferdi G.’nin ağabeyi Ünal G. ise, “Benim yeğenim ve kardeşim motorla giderken yolda tartışma oluyor, arbede yaşanıyor. Olaydan sonra karşı taraf toplanıp buraya annemi darbetmeye geliyorlar, kamera görüntüleriyle sabit. Bu olayda birkaç kişi annemi tokatlıyor. Ondan sonra annem hastane raporları almaya gidiyor. Gelirken de kardeşim Ferdi ve ailesinin önünü kesiyorlar. 15-20 kişiyle evinin sokağına kadar koştura koştura kovalıyorlar. Kardeşimi 8 yaşındaki çocuğunun yanında darbediyorlar, bıçak çekiyorlar" sözlerini sarf etti.

Asitli saldırganın hedefinde şimdi de anne ile oğlu var: Onca suça rağmen ceza almıyor

Beş yaşındaki oğlunu katleden anneden tüyler ürperten sözler: Evi cinler sardı





