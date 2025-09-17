Beş yaşındaki oğlunu katleden anneden tüyler ürperten sözler: Evi cinler sardı

Yayınlanma:
Mersin’de psikolojik sorunları olduğu belirtilen Revşan Demir, 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç’u “Evi cinler sardı” diyerek tuvalete götürüp boğazını kesti ve 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan anne cezaevine gönderildi.

Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşanan olayda, 27 yaşındaki Revşan Demir, 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel Karakoç’u bıçaklayarak öldürdü. Demir’in cinayetten önce evde bağırarak, “Evi cinler sardı, ben gidersem çocuğum ne olacak?” dediği, ardından oğlunu tuvalete götürüp boğazını kestiği ve 8 kez bıçakladığı tespit edildi.

Takıcıda bulunan 2 cesedin sırrı ortaya çıktı! Korkunç gerçek dehşete düşürdüTakıcıda bulunan 2 cesedin sırrı ortaya çıktı! Korkunç gerçek dehşete düşürdü

Ağır yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karakoç’un cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı ve Güneykent Mezarlığı’na defnedildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Revşan Demir, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadının tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

