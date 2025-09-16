Takıcıda bulunan 2 cesedin sırrı ortaya çıktı! Korkunç gerçek dehşete düşürdü

Osmaniye’de, Rauf Bey Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan bir takı dükkanında meydana gelen olayda, dükkandan kötü koku yayıldığına ilişkin yapılan ihbarın ardından polis ekipleri, işyeri sahibi Melek Kişen’e ulaşmaya çalıştı. Fakat sonuç alamayınca Kişen’in yakınlarıyla iletişime geçti

Kişen’den 12 Eylül’den bu yana haber alamadığını ifade eden yakınları ile birlikte işyerine gelen polis ekipleri, dükkanın depo olarak kullanılan kısmında çürümeye başlamış 2 cesetle karşılaştı. Yapılan incelemelerde, cesetlerin Melek Kişen ile eski sevgilisi Abdullah Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi. Cansız bedenler otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

KORKUNÇ GERÇEK AÇIĞA ÇIKTI!

Abdullah Yıldırım’ın, 12 Eylül günü cezaevinden izinli çıktığı, Melek Kişen’in dükkanı nedeniyle Melek Kişen’i tabanca ile öldürdükten sonra intihar ettiği açığa çıktı. Öte yandan Yıldırım'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Osmaniye Asri Mezarlığı'na götürüldü.

