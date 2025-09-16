Mersin'de vahşet yaşandı! Anne, 5 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Mersin'de vahşet yaşandı! Anne, 5 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek öldürdü
Mersin'de bir anne, 5 yaşındaki oğlunu boğazından bıçaklayarak katletti.

Mersin'de gece saatlerine dehşet veren bir olay yaşandı. 27 yaşındaki R.D., 5 yaşındaki oğlu M.V.K.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece yarısı merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

CİNNET GEÇİREN ANNE OĞLUNUN BOĞAZINI KESTİ

İddialara göre, cinnet geçiren R.D., oğlu M.V.K.'nın boğazını kesti.

R.D'nin evinden gelen gürültüyü duyan komşuları durumu polise bildirdi.

SESLERİ DUYAN KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Eve giren sağlık ekipleri küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Anne R.D. ise gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

