Asitli saldırganın hedefinde şimdi de anne ile oğlu var: Onca suça rağmen ceza almıyor

Denizli'deki bir aile apartmanında bulunan kiracı orada yaşayan bir aileye kabus oldu. Aile, bir sabah bahçelerindeki bütün bitkilerin ve ağaçların asitle yakıldığını gördü. balkona yapılan asitli saldırının üst komşu İ.Y. tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Saldırganın bunu, ailenin apartmandaki şüpheli hareketlerini polise bildirdiğini düşünmesi üzerine yaptığı ortaya çıktı.

"BEBNİ İHBAR ETMEYİN"

Saldırganın aileyi 'beni ihbar etmeyin evinizi de mahalleyi de yakarım' şeklinde tehdit ettiği öğrenildi.

Hakkında takipsizlik kararı verilmesiyle saldırganın serbestçe dolaştığı ve şimdi anne üzerinde ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

"EVİN BABASINI HEDEF ALDI"

İddialara göre, kimyasal madde kullanan üst komşu İ.Y.’nin saldırıları zamanla arttı. İlk olarak evin 70 yaşındaki babasını hedef alan saldırgan hakkında yapılan şikâyet, delil yetersizliği gerekçesiyle kapatıldı.

Saldırgan ceza almayacağını anlayınca apartmanın bodrumunu ele geçirip kaçak alkol üretmeye kalktı. Buna itiraz gelince evin annesine saldırdı.

ANNE, SALDIRIDAN SONRA ANJİYOYA ALINDI

Saldırı sonucu ağır şekilde darbedilen 63 yaşındaki S.K., olayın ardından dört gün sonra anjiyoya alındı.

Olaya ilişkin yeniden dava açıldı ancak saldırgan yalnızca para cezası aldı.

Bölgede yaşayanlar "mahalle anason kokuyordu" "geceleri varil varil mal taşıyordu" ifadelerinde bulundular.

BU KEZ BALKONU TAŞLADI

Saldırılarını düzenli olarak devam ettiren üst komşu İ.Y., ailenin gece balkonda oturmasını bile kabusa çevirdi. Balkonun önünden geçerken tehditler savuran İ.Y., polise şikayet edileceğini duyunca bu kez evi taşladı. Saldırıda, balkonda bulunan baba R.K. ve oğlu A.K., isabet eden 12 taş sebebiyle yaralandı.

Şikayet için karakola giden aile 3 saat sona eve gelince; ikinci bir taş saldırısına uğradı.

İKAYET İŞE YARAMADI

Bu sefer çok büyük bir taşla gelen saldırgan balkondan içeri girmeye çalıştı.

Yeniden polisi arayan aile polisten "karakolda yer yok sakinleşin uyuyun sabah gelin" yanıtını aldığını söyledi.

Defalarca saldırıya maruz kalan ailenin babası 68 yaşındaki R.K. gece uyurken hem stres hem korku ile dişlerini sıkmaya başlayınca bir süre sonra dili tahriş oldu ve şişti.

Doktora giden aile, babanın patoloji sonrasında dil kanseri olduğunu öğrendi.

Doktorlar aileye stres kaynaklı kanserin tetiklendiğini söyledi.

SALDIRIYA UĞRAYAN BABA ÖLDÜ

Durumu kötüleşen baba 2 ay içinde öldü. Baba yoğun bakımdayken saldırgan eve ve aileye 5 kez daha saldırdı.

Saldırılar ailenin taktırdığı güvenlik kameraları ile kaydedildi. Her defasında şikayetçi olan aile hiçbir sonuç almadı.

Saldırgan, sadece beraat ve adli para cezalarına çarptırıldı. “Kiracı” mağduriyeti üzerinden kendini savunmaya çalışan İ.Y., kanser hastası babaya “karımı taciz etti, kızıma öpücük attı” gibi ağır ithamlarda bulundu. Hastalığı ilerleyen baba, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bu olay sonrası saldırgana yalnızca 3 ay hapis ve para cezası verildi. Yaşadıkları karşısında çaresiz kalan aile ise “artık dayanamıyoruz” diyerek isyan etti.

SALDIRGAN CEZA ALMADI

Saldırgana zincirleme, silahla tehdit. Aynı aileye 7 Tehdit 2 kişiye ayrı ayrı 2 silahla yaralama. 2 ayrı kasten yaralama 1 mala zarar verme, Sayısız hakaret. Sebepleriyle, kamera kayıtları, adli tıp raporları, şahitler ile dava açıldı. 2 yılda 25 kez adliyeye gittiklerini belirten aile beklediği sonucu hala alamadı.

GÖZÜ ŞİMDİ DE ANNE VE OĞLUNDA

Saldırganın 'Bana devlet bile dokunamaz' dediği ve şimdi de ailenin annesinin peşine düştüğü belirtildi.

Önceki akşam 65 yaşında yalnız yaşayan anne S.K.'nin balkonunun önüne gelen saldırgan ve arkadaşı, 'biz mafyayız kocan öldü sen ve oğlun da öleceksiniz' dediği iddia edildi.