Genç kadına sokak ortasında dehşeti yaşattı: Korkunç anları teker teker anlattı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen olayda, A.Y. isimli saldırgan ile eski kız arkadaşı Damla Yağmur Erciyeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırgan, Erciyeş’i darbederken o anlar bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi. Damla Yağmur Erciyeş, olaydan bir gün sonra darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu aktaran Erciyeş, "Karamürsel küçük bir yer. 1 hafta önce ayrılmıştık. O gece arabayı üstüme sürdü, kenara geçip beni bekledi, arabadan indim. Bana söylememesi gereken bir söz söyledi. Tepki verip, arkamı döndüm. Beni darbetmeye başladı. Boğazımı sıktı. Bıraksın diye yalvardım. Öldüresiye dayak yedim" ifadelerini kullandı.

“GÜNLERCE BOĞAZIMDA AĞRI SEBEBİYLE YUTKUNAMADIM”

Erciyeş, korkunç olayın ardından yaptığı açıklamada "O gece arabayla eve yaklaşınca yolun kenarına park ettiğini gördüm ama bana zarar vereceğini düşünmemiştim. Arabadan indim. Tartışmaya başladık. Bana vurdu. 'Nasıl vurabilirsin?' dedim. Tekrar tekrar vurmaya başladı. Günlerce boğazımdaki ağrı nedeniyle yutkunamadım” ifadelerini kullandı.

“Beni bırakıp yolun karşısındaki kafe yönüne doğru gitti. Bir akrabama 'Ablanızı yere serdim, gidin yerden toplayın' demiş. Erkek ya güya önemli bir şey yapmış gibi anlatıyor. Kuzenim beni aradı. 'Abla neredesin?' dedi. Ona söylediklerini bana aktardı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ona da zarar vereceğini düşündüm” sözlerini sarf eden Erciyeş, “Yanlarına giderken arabasına yanlışlıkla dokundurdum. Benim arabamda hiçbir şey yok, onunkinde belki ufacık bir çizik olmuştur. Ertesi gün babama 'Arabamda 60-70 bin liralık hasar kaydı var, kızınızı mahkemeye vereceğim' yazılı mesaj atmış" dedi.

“KORKUYORUM AMA İŞE GİTMEYE DE MECBURUM”

Babasına ait eczanede çalıştığını ifade eden Erciyeş, "Ertesi gün vücudumdaki ağrılar arttı. Darp raporu aldım. Süreci başlattım, şikayetçi oldum. Uzaklaştırma kararı kesinleşti. Ama bu kararın anlamı ne bilmiyorum. Yanıma yaklaşmak isteyen, her türlü yaklaşır. 3 gün uyumadım. Uykudan sıçrayarak kalkıyorum“ diyerek yaşadıklarını aktardı.

“Bir tanıdık vasıtasıyla benimle iletişim kurmak istedi. Kabul etmedim” diyen Erciyeş, “Bundan sonra ne olacağına dair bir fikrim yok. Korkuyorum ama işe gitmeye mecburum. Başka bir yerde yaşamak isterdim ama mecbur döneceğim. Daha önce de sağlıklı bir ilişkimiz yoktu. Karşılıklı hatalar yapılabilir ama son zamanlarda farklı bir tutumu vardı ve böyle sonuçlandı. Yaptıklarına akıl, sır erdiremiyorum. Her yerim morluk içinde kime ne açıklama yapacağımı şaşırdım." ifadelerini kullandı.

