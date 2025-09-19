Ağabeyi dehşet saçmıştı! 9 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Aksaray’da Hassas Mahallesi 6717. Sokak’da bulunan tek katlı evin önünde meydana gelen feci olayda, 19 yaşındaki Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak’ı tabancayla elinden yaraladı. Daha sonra 9 yaşındaki kardeşi Umut Tan’ı başından ve annesi Medine Tan’ı da başından ve omzundan tabancayla vuran Tan, başına ateş ederek intihar etti.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ!

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken 4 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömer Can Tan olay gününden sonra sabaha karşı hayatını kaybetti.

9 YAŞINDAKİ UMUT YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ!

Diğer yaralılardan Umut Tan ise olaydan 8 gün sonra, bugün, sabaha karşı doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan korkunç olayda yaralanan Medine Tan ve Kuddusi Altıparmak'ın ise tedavilerinin ardından taburcu olduğu bildirildi.

Aksaray'da dehşet anları! Ailesi ve komşusunu vurup intihara kalkıştı

Evin önündeki tartışma bir ailenin sonu oldu