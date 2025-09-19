Ağabeyi dehşet saçmıştı! 9 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Ağabeyi dehşet saçmıştı! 9 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Yayınlanma:
Aksaray’da komşularıyla yaşadığı tartışma sırasında ağabeyi Ömer Can Tan’ın (19) tarafından tabancayla vurulan 9 yaşındaki Umut Tan 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Korkunç olayda, yaralanan Kuddusi Altıparmak (26) ve Medine Tan (41) ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Aksaray’da Hassas Mahallesi 6717. Sokak’da bulunan tek katlı evin önünde meydana gelen feci olayda, 19 yaşındaki Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak’ı tabancayla elinden yaraladı. Daha sonra 9 yaşındaki kardeşi Umut Tan’ı başından ve annesi Medine Tan’ı da başından ve omzundan tabancayla vuran Tan, başına ateş ederek intihar etti.

agabeyinin-tabancayla-vurdugu-umut-yasa-920472-273538.jpg

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ!

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken 4 yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömer Can Tan olay gününden sonra sabaha karşı hayatını kaybetti.

agabeyinin-tabancayla-vurdugu-umut-yasa-920474-273538.jpg

9 YAŞINDAKİ UMUT YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ!

Diğer yaralılardan Umut Tan ise olaydan 8 gün sonra, bugün, sabaha karşı doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan korkunç olayda yaralanan Medine Tan ve Kuddusi Altıparmak'ın ise tedavilerinin ardından taburcu olduğu bildirildi.

Aksaray'da dehşet anları! Ailesi ve komşusunu vurup intihara kalkıştıAksaray'da dehşet anları! Ailesi ve komşusunu vurup intihara kalkıştı

Evin önündeki tartışma bir ailenin sonu olduEvin önündeki tartışma bir ailenin sonu oldu

Kaynak:DHA

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Türkiye
O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi
O AVM 15 saat boyunca alev alev yanmıştı: Hasar böyle görüntülendi
Batman'daki aile katliamında yeni gelişme
Batman'daki aile katliamında yeni gelişme
İBB tutuklularının aileleri yine bir aradaydı: Saraçhane’den yükselen umudu kıramayacaklar
İBB tutuklularının aileleri yine bir aradaydı: Saraçhane’den yükselen umudu kıramayacaklar