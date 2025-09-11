Aksaray'da dehşet anları! Ailesi ve komşunu vurup intihara kalkıştı

Aksaray'da Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak, annesi Medine Tan ve 9 Umut Tan'ı silahla vurarak yaraladı. 19 yaşındaki Tan, aynı silahla intihara kalkıştı.

AKSARAY'DA KORKU DOLU ANLAR

Korkunç olay saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi'nde meydana geldi. 6717 Sokak'ta tek katlı müstakil bir evin önünde Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak'ı tabancayla elinden yaraladı.

KARDEŞİ, KOMŞUSU VE ANNESİNİ YARALADI

Ardından 19 yaşındaki genç aynı silahla kardeşi Umut'u başından, annesi Medine Tan'ı ise baş ve omzundan yaraladı.

KAFASINA SIKARAK İNTİHARA KALKIŞTI

3 kişiyi yaraladıktan sonra Ömer Can Tan, aynı silahla kendi kafasına ateş ederek intihara kalkıştı.

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından 4 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer Can Tan, annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.