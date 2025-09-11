2 polisi şehit eden saldırgan babasıyla talim yapmış

İzmir'de Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı.

Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük 16'sı, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılırken saldırganın kendisini nasıl hazırladığı ortaya çıktı.

2 POLİSİ ŞEHİT EDEN SALDIRGAN BABASIYLA TALİM YAPMIŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Edinilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren E.B'nin cep telefonu ve bilgisayarındaki "dijital ayak izi"nde inceleme yapıldı.

E.B'nin sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, ideoloji ve saldırı videolarını izlediği, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini benimsediği tespit edildi.

Polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın, silah kullanmayı av meraklısı babasından öğrendiği, onunla atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Saldırıyı da izlediği videolardan yola çıkarak tasarlayan E.B'nin, internette el yapımı patlayıcı hazırlama videolarını izleyerek içinde "torpil" olan patlayıcılar yaptığı, yakalanmadan kısa süre önce de bu patlayıcıları kullandığı belirlendi.

Sosyal medya hesabından saldırıyı gerçekleştireceğine dair paylaşımda bulunduğu da tespit edilen E.B'nin, saldırıyı bir terör örgütünden aldığı talimatla yaptığına yönelik bulguya şu ana kadar rastlanılmadı.

E.B'nin babası N.B'nin uzun yıllardır av merakı olduğu, ruhsatlı iki tüfek sahibi babasının oğlunu da küçük yaşlardan beri ava götürdüğü, saldırganın silah kullanmayı N.B'den öğrendiği, baba ve oğlunun İzmir'in Urla ve Karaburun'daki alanlarda atış talimi ve avcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

SON 8 AYDA DEĞİŞMİŞ

Lise öğrencisi E.B'nin yaklaşık 1 yıldır içine kapanarak sapkın düşüncelere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak yetkili makamlara herhangi bir başvuru yapılmadığı belirlendi.

Baba N.B, emniyetteki ifadesinde, çocuğunun ruh halinin son 8 ayda değiştiğini, içine kapanarak sapkın fikirlere yöneldiğini anlattı.

Anne A.B. de oğlunun terör örgütlerinin videolarını izlediğini fark ettiğinde "Seni polise söyleyeceğim" dediğini ancak sorunu kendi içlerinde çözmeye çalıştıklarına ifadesinde yer verdi.

11 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Saldırının ardından yaralı olarak gözaltına alınan E.B'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, olaya ilişkin İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Kocaeli'de gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin İran, 4'ünün Suriye uyruklu olduğu, 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin saldırganla sosyal medyada etkileşim halinde olduğu saptandı.