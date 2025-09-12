Evin önündeki tartışma bir ailenin sonu oldu

Yayınlanma:
Aksaray'da sokak ortasında bir komşuyla başlayan ve nedeni henüz anlaşılamayan basit bir tartışma, 19 yaşındaki bir gencin önce komşusunu, ardından 9 yaşındaki kardeşini ve annesini vurup intihar etmesiyle sonuçlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hassas Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin önünde patlak verdi. 19 yaşındaki Ömer Can Tan, komşusu Kuddusi Altıparmak ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Görgü tanıklarının ve polisin ilk belirlemelerine göre, tartışmanın hararetiyle Ömer Can Tan, belindeki tabancayı çekti. İlk kurşun, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak'ın eline isabet etti.

Ömer Can Tan, namluyu bu kez kendisini sakinleştirmeye çalıştığı düşünülen ailesine çevirdi. İlk olarak 9 yaşındaki kardeşi Umut'u başından vurdu. Ardından, annesi Medine Tan'ı başından ve omzundan yaraladı. Ömer Can Tan, son olarak silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

annesi-kardesi-ve-komsusunu-tabancayla-909472-270183.jpg
Ömer Can Tan

Silah sesleriyle sokağa dökülen komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Evin önünde kanlar içinde yatan 4 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Ömer Can Tan sabaha karşı hayatını kaybetti. Tan’ın annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan’ın da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

