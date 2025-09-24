Trafik magandası yol kesip aracın camını yumrukladı

Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracının sürücüsü, trafikte tartıştığı Ukraynalı sürücünün önünü kesip, aracının camını yumrukladı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Ukraynalı sürücü ile turistlerin bulunduğu safari aracının sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Trafik magandası makasladı sosyal medya fenomeni kaydettiTrafik magandası makasladı sosyal medya fenomeni kaydetti

İddiaya göre safari aracının sürücüsü önce Ukraynalı sürücünün aracına çarptı, daha sonra önünü kesip durdurdu. Araçtan inen sürücü küfür ederek, Ukraynalı sürücünün aracının camını yumrukladı.

O ANLARI KAYDA ALDI

Yoldan geçen bir kişinin sakinleştirmeye çalıştığı sürücü daha sonra safari aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Ukraynalı sürücü ise yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü hızla yayıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

