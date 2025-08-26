Trafik magandası makasladı sosyal medya fenomeni kaydetti
Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü M.Ü. (25) yakalandı. Sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesilirken, makas atarak trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, 25 Ağustos'ta TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler istikametinde meydana geldi. Otomobili ile makas atarak ilerleyen sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anları diğer araçta Dopdora isimli sosyal medya fenomeninin bulunduğu araçtan kayda alındı.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından sürücünün kimliğini tespit eden polis ekipleri, sürücü M.Ü.'yü gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan sürücüye 'Makas atmak', 'Yakın takip' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplam 11 bin 253 lira para cezası yazıldı. Öte yandan M.Ü. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.