Trafik magandası makasladı sosyal medya fenomeni kaydetti

Trafik magandası makasladı sosyal medya fenomeni kaydetti
Yayınlanma:
Trafik magandası makasladı sosyal medya fenomeni kaydetti... Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından magandalarının tampon tampona tacizi karakolda son buldu.

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü M.Ü. (25) yakalandı. Sürücüye 11 bin 253 lira ceza kesilirken, makas atarak trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TRAFİK MAGANDASI MAKASLADI SOSYAL MEDYA FENOMENİ KAYDETTİ

Olay, 25 Ağustos'ta TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler istikametinde meydana geldi. Otomobili ile makas atarak ilerleyen sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anları diğer araçta Dopdora isimli sosyal medya fenomeninin bulunduğu araçtan kayda alındı.

trafik-magandasi-makasladi-sosyal-medya-fenomeni-kaydetti-4.jpg

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından sürücünün kimliğini tespit eden polis ekipleri, sürücü M.Ü.'yü gözaltına aldı.

trafik-magandasi-makasladi-sosyal-medya-fenomeni-kaydetti-5.jpg

Emniyette işlemleri tamamlanan sürücüye 'Makas atmak', 'Yakın takip' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplam 11 bin 253 lira para cezası yazıldı. Öte yandan M.Ü. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem