Polisten kaçtı on binlerce lira ceza yedi! Arabasını ve ehliyetini de kaybetti

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak 10 kilometre boyunca kaçan bir sürücü, girdiği inşaat alanında yakalandı. Sürücüye toplam 82 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 yıl el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerine yaklaşık 10 kilometre boyunca direnen bir sürücü, sonunda inşaat alanında sıkıştı. Gece saatlerinde ilçe merkezinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, seyir halindeki 06 YHB 56 plakalı otomobilden alkol şişesi atıldığını fark etti.

10 KİLOMETRELİK KOVALAMACA

Ekiplerin 'dur' ihtarını dinlemeyen 30 yaşındaki sürücü Nurettin Y., kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin başlattığı sıkı takip sırasında sürücü, bir yön levhasına çarparak aracına hasar vermesine rağmen kaçmaya devam etti. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından sürücü, girdiği bir site inşaat alanında sıkıştı ve polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

EHİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Olay yerinde yakalanan sürücü Nurettin Y., polisin alkol testi talebini reddetti. Bunun üzerine sürücüye, alkolmetre testini reddetmekten 26 bin 557 TL, ters yönde araç kullanmaktan 9 bin 267 TL ve drift atmaktan 46 bin 393 TL olmak üzere toplam 82 bin 217 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu, ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Hasar gören otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

