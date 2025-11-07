Ehliyetine 2044'e kadar el konulmuştu: Engelli sürücü 6'ncı kez alkolden yakalanınca polise "Biraz daha içeyim" dedi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, dün akşam Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları 16 NK 882 plakalı otomobilin sürücüsü, bedensel engelli Özkan Ş.'ye alkol testi yaptı. Test sonucunda sürücünün 3.01 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde, Özkan Ş.'ye daha önce de 5 kez alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ve ehliyetine bu nedenle 2044 yılına kadar el konulduğu anlaşıldı.

TOPLAM 55 BİN TL'DEN FAZLA CEZA KESİLDİ

Altıncı kez yakalanan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin TL ve alkollü araç kullanmaktan ise 18 bin 678 TL olmak üzere toplamda 55 bin 678 TL para cezası kesildi. Ehliyetine el konulma süresi de bu yeni ceza ile birlikte yeniden düzenlendi.

"DUR BEN BİRAZ DAHA İÇEYİM DE ÖYLE GİDELİM"

İşlemler sırasında aracında alkol almaya devam eden Özkan Ş.'nin rahat tavırları dikkat çekti. Polis ekiplerine "Yine patladık. Ne yapacağız" diyen sürücü, karakola götürüleceği söylenince, "Hemen gitmeyelim ama. Dur, ben biraz daha içeyim de öyle gidelim. Yine yakalandık. Bu sefer içeri atacak savcı" şeklinde karşılık verdi. Ayrıca, babasıyla küs olduğunu belirterek aracını çekmesi için kendi tanıdığı bir çekiciyi aramak istedi. Aradığı çekiciye ulaşamayınca "Bunun da kafası güzel herhalde açmıyor" yorumunu yaptı.

OLAY YERİNE GELEN BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sürücünün babası Cavat Ş. ise oğluna tepki göstererek sinir krizi geçirdi. Babası, "Öldürteceksin, yeter artık. Beni delirtme. Allah'ım ya Rabb’im. Bıktım, bıktım. İnegöl'e rezil oldum, yeter ya" diyerek bağırdı.

Baba Cavat Ş., polisler tarafından sakinleştirildi. Engelli sürücü Özkan Ş., ifadesi alınmak üzere babasının otomobiline bindirilerek polis merkezine götürüldü.