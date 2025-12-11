Polisin şehit edildiği operasyonda şüpheliler adliyede

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir binaya düzenlenen narkotik operasyonu sırasında, içerideki şüphelilerin ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Çatışmada Ramazan Açik'in silahından çıkan kurşunların hedefi olan Özel Harekat polisi Emre Albayrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, BABASI VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, polis memurunu şehit eden Ramazan Açik etkisiz hale getirilirken, babası Ç.A. ve kardeşi C.A. gözaltına alındı.

Polis memurunu şehit eden saldırgan suç makinası çıktı: İşlemediği suç kalmamış

Binada yapılan incelemelerde, silahlı saldırının meydana geldiği orta katta 11 adet 9 mm çapında boş kovan bulunduğu, saldırganın polislere yönelik 11 el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca evde yapılan aramada 90 santimetre uzunluğunda bir kılıç ile hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi.

Üst katta baba Cemal Açik evinde ise çelik kasa içerisinde 1 tabanca, uzun namlulu bir silaha ait içinde 30 mermi bulunan bir şarjör ve iki boş şarjör ele geçirildiği belirtildi.

Şehit Emre Albayrak'ın naaşı Samsun'a götürüldü

ŞÜPHELİNİN AİLESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aile boyu suç makinası oldukları tespit edilen Çetin A. ve eşi, baba Cemal A. ve eşi ile saldırıyı gerçekleştirmesinin ardından polis ekiplerince açılan ateş sonucu ölen Ramazan A.'nın eşi, adliyeye sevk edildi.