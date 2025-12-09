Şehit Emre Albayrak'ın naaşı Samsun'a götürüldü

Şehit Emre Albayrak'ın naaşı Samsun'a götürüldü
Dün İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak şehit oldu. Albayrak'ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere bugün Samsun'a getirildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, dün bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin polislere ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Özel Harekat Polisi Emre Albayrak (27), çıkan çatışmada kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Albayrak, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Albayrak'ı şehit eden saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırganın 10 suç kaydı oldığu ortaya çıkmıştı.

emre-albayrak.webp

ŞEHİDİN NAAŞI MEMLEKETİNE ULAŞTI

Şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın naaşı İstanbul'daki işlemlerinin ardından hava yoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

ehit-polis-memuru-emre-albayrak.jpg

Şehidin cenazesi, baba Ramazan, anne Aslıhan, eşi İrem Albayrak ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkan Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Özel harekat polislerinin omuzlarında bir süre taşınarak nakil aracına konulan Albayrak'ın naaşı, İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından yapılan duanın ardından toprağa verileceği Ladik ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.

istanbul-narkotik-operasyonu-sehit-polis-albayrak-samsun.jpg

Polis memuru Emre Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

