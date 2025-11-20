Park yeri kavgası hastanede bitti! Oto yıkamacılar sürücüyü darbetti

Sultangazi'de oto yıkama çalışanı ile sürücü arasında çıkan tartışma sonucu darbedilen sürücü kaçmak isterken kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'de bir oto yıkama çalışanı ile bir sürücü arasında çıkan kavgada sürücü darbedilince aracıyla kaçarken kaza yaptı.

Olay saat 17.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2485. Sokak’ta bulunan oto yıkamanın karşısına aracını park etmek isteyen bir kişi, çalışanlar tarafından uyarıldı.

istanbul-sultangazide-park-yeri-kavg-1025225-304239-1.jpg

ÇALIŞANLAR SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

Oto yıkama çalışanlarının aracın kaldırılmasını istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çalışanlar, sürücüyü darp etmeye başladı.

Darbedilen sürücü, aracına binerek olay yerinden kaçtığı sırada caddede başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından oto yıkama çalışanları tekrar sürücünün yanına gelerek darp etmeye çalıştı.

istanbul-sultangazide-park-yeri-kavg-1025222-304239.jpg

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

